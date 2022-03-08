Экономист: Медикаменты в Беларуси станут дороже в полтора-два раза 9 8.03.2022, 10:25

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А товары длительного пользования могут исчезнуть с полок.

Экономист и член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин в интервью «Салідарнасці» рассказал о последствиях санкций для населения Беларуси.

— После начала войны России и Украины многие белорусы закупают гречку, соль, тушенку, подсолнечное масло. Какие товары могут стать дефицитом в Беларуси в ближайшее время?

— Ну, уж точно не гречка, не соль и не масло. Это все продукты собственного производства либо российская продукция. Если что-то и может стать дефицитом, то это импортные товары.

Названные выше продукты — это больше набор для войны, но я все-таки надеюсь, что на территории Беларуси военных действий не будет.

Что касается импортных товаров, отмечу, что они резко подорожали. Цены на них будут расти. Соответственно, они автоматически становятся менее доступными для большинства групп населения.

Некоторые товары станут недоступными по причине, что многие международные компании приостанавливают или прекращают сотрудничество с белорусскими торговыми сетями, даже невзирая на наличие или отсутствие санкций — по собственной инициативе.

Главный критический импорт для нашей страны — это, прежде всего, медикаменты. Но по поводу медикаментов пока никаких вопросов не возникает, хотя они станут дороже в 1,5-2 раза, и к этому надо быть готовым.

Что касается товаров длительного пользования, они могут исчезнуть с полок, потому что людям, у которых есть запасы в рублях, выгоднее закупить телевизоры, холодильники, плиты и так далее. Если они планировали такие покупки, это ускорит их решение.

С другой стороны, это может быть неплохим вложением денег. Цены на эти товары растут не так быстро, как курсы в обменниках. Чем покупать доллар по завышенному курсу, лучше вложить в товар. Но это больше вопрос сохранения накоплений, чем потребления.

Сами по себе санкции на людей повлияют не очень сильно. Это будет опосредованное влияние через инфляцию, падение курса белорусского рубля, обесценивание зарплат и пенсий. Люди почувствуют ухудшение не в отношении определенной группы товаров, а просто снижение своего уровня жизни, потому что за ту же самую зарплату они смогут купить гораздо меньше, чем покупали ранее.

— Будет ли доступна белорусам покупка товаров в рассрочку?

— Думаю, что в условиях нестабильности торговля не сможет долго поддерживать кредиты с рассрочкой на 3-6 месяцев, потому что кредит выдается в рублях, а через полгода они, может быть, будут стоить половину нынешней стоимости если не меньше

Поэтому кредиты в таком виде, в котором существуют сейчас, исчезнут или значительно сократится срок, на который их выдают.

— Какие еще угрозы несут в себе санкции для населения?

— Некоторые зарубежные инвесторы закрывают свои предприятия в нашей стране. Может быть и такой вариант, когда материнское предприятие, скажем, в Германии прерывает отношения со своим дочерним предприятием в Беларуси. И это может вызвать сокращение производства с вынужденными прогулами — вплоть до полного закрытия предприятия.

Кроме того, многие предприятия сами окажутся на грани закрытия, если они не смогут покупать комплектующие импортного производства. Это не только комплектующие и запасные части. Например, если взять наше сельское хозяйство, то если трактора у нас собственного производства, то комбайны, особенно в тех хозяйствах, где высокая урожайность, в основном импортные. Их обслуживать будет значительно сложнее.

И последнее — связь наших санкций с санкциями в отношении России. Если, например, были введены санкции в отношении БелАЗа, то была такая информация, что предприятие продавало свои самосвалы без двигателей, а получатели в России, Казахстане, Кыргызстане сами их покупали и на месте устанавливали. Сейчас Россия не сможет этого сделать. Это еще один рынок, который для белорусских производителей, который может закрыться.

— Коснется ли это обычных автовладельцев? Смогут ли они купить запчасти к иномаркам?

— Да, но, скорее всего, запчасти будут стоить гораздо дороже. Особых санкций против белорусских торговых сетей не вводилось, но тут есть другая проблема: у нас очень небольшой рынок автомобильных запчастей. Многие запчасти завозились не напрямую от производителя, а из России, куда поставляли оптовые партии.

Теперь, когда конкретные производители объявили эмбарго на поставку товаров в Россию, эта система значительно усложняется. Если придется доставлять запчасти для Вольво или Фольксвагена напрямую из Швеции или Германии, они будут дороже и менее доступны. Есть возможность заменить их на китайские и турецкие запчасти, но с соответствующим ухудшением качества.

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