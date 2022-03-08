Пропагандиста Соловьева «выпилили» из YouTube 16 8.03.2022, 10:40

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Ранее итальянские власти арестовали две его виллы на озере Комо.

Видеохостинг YouTube заблокировал два канала Владимира Соловьева. Об этом российский пропагандист сообщил в своем телеграм-канале, передает zerkalo.io.

При попытке посмотреть видео с канала появляется сообщение «Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален».

Напомним, ранее Соловьев попал под западные санкции из-за оправдания российского вторжения в Украину. В частности, итальянские власти арестовали две его виллы на озере Комо.

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