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Названы имена российских оккупантов, которые хотели прорваться в Мариуполь

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  • 8.03.2022, 14:20
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Названы имена российских оккупантов, которые хотели прорваться в Мариуполь

Среди вражеской документации были найдены и рапорты на отказ от участия в войне против Украины.

Бойцы полка "Азов", защищая Мариуполь, провели эффективную контрнаступательную операцию и разбили подразделения 102 мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа с местом дислокации г. Новочеркасск Ростовская область.

Об этом "Азов" сообщил в своем Телеграм-канале, передает УНИАН.

"К нам попала документация врага, в том числе поименные списки оккупантов, пытавшихся прорваться в Мариуполь", - говорится в сообщении.

Военные призвали украинцев искать этих солдат в соцсетях, писать их друзьям и родным, информировать, что российским оккупантам время возвращаться домой, пока они еще имеют такую возможность.

Кроме того, среди вражеской документации были найдены рапорты на отказ от участия в войне против Украины.

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