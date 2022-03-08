Названы имена российских оккупантов, которые хотели прорваться в Мариуполь

Названы имена российских оккупантов, которые хотели прорваться в Мариуполь5
- 8.03.2022, 14:20
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Среди вражеской документации были найдены и рапорты на отказ от участия в войне против Украины.
Бойцы полка "Азов", защищая Мариуполь, провели эффективную контрнаступательную операцию и разбили подразделения 102 мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа с местом дислокации г. Новочеркасск Ростовская область.
Об этом "Азов" сообщил в своем Телеграм-канале, передает УНИАН.
"К нам попала документация врага, в том числе поименные списки оккупантов, пытавшихся прорваться в Мариуполь", - говорится в сообщении.
Военные призвали украинцев искать этих солдат в соцсетях, писать их друзьям и родным, информировать, что российским оккупантам время возвращаться домой, пока они еще имеют такую возможность.
Кроме того, среди вражеской документации были найдены рапорты на отказ от участия в войне против Украины.