Генштаб ВСУ указал на признаки подготовки Лукашенко к вторжению в Украину 25 8.03.2022, 15:10

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Некоторые подразделения в Беларуси переведены в высшие степени боевой готовности.

Сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Facebook.

Отмечается, что осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО Вооруженных сил Беларуси. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.

"Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава является крайне низким. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ", - говорится в сообщении.

Ранее 8 марта в белорусском городе Гомель был замечен эшелон с российской техникой на одной из железнодорожных станций.

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