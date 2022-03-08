Кто бомбит Украину: опубликован список пилотов и штурманов РФ

Кто бомбит Украину: опубликован список пилотов и штурманов РФ6
- 8.03.2022, 15:17
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Эти военные преступники наносят удары по мирным жителям в городах.
Опубликован список военных преступников 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск), которые принимают участие в убийствах мирных украинцев и осуществлении ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.
Перечень российских военных обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
Пилоты
подполковник Губин Борис Владимирович;
майор Рунев Дмитрий С.;
майор Нечай Сергей А.;
майор Красноярцев Александр Васильевич (сбит 05.02.2022, плен);
майор Габитов Артур Р.;
майор Хитров Денис Сергеевич;
капитан Губайдулин Артур Р. (сбит 28.02.2022, эвакуирован) ;
капитан Савенко Денис;
капитан Клешнин Иван;
капитан Стрижаков Вячеслав;
Штурманы
майор Борона Максим М. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);
майор Криволапов Константин Владимирович (сбит 05.02.2022, погиб);
майор Гатаров Равиль Р.;
капитан Устьянцев Константин;
капитан Фахразиев Вадим;
капитан Корецкий Станислав;
капитан Павлов Александр;
капитан Курленков Анатолий;
ст. лейтенант Лукин Антон;
ст. лейтенант Курсанин Олег.
Организационно-штатная структура 2-го змап (воинская часть 86789) (указан идентифицированный личный состав)
командир полка – полковник Карнаухов Дмитрий Юрьевич;
заместитель командира полка – подполковник Страхов Александр Владимирович;
заместитель командира полка по летной подготовке – вакант;
начальник штаба – вакант;
заместитель командира полка по военно-политической работе – майор Кукрадзе Богдан Арсеньевич;
1-я эскадрилья на 12 Су-34 (бортовые номера 01-12 "красный")
комэск – подполковник Губин Борис Владимирович;
заместитель комэска – подполковник Канищев Евгений Николаевич.