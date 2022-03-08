Кто бомбит Украину: опубликован список пилотов и штурманов РФ 6 8.03.2022, 15:17

5,854

Эти военные преступники наносят удары по мирным жителям в городах.

Опубликован список военных преступников 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ (аэродром "Шагол", г. Челябинск), которые принимают участие в убийствах мирных украинцев и осуществлении ракетно-бомбовых ударов по украинским городам.

Перечень российских военных обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Пилоты

подполковник Губин Борис Владимирович;

майор Рунев Дмитрий С.;

майор Нечай Сергей А.;

майор Красноярцев Александр Васильевич (сбит 05.02.2022, плен);

майор Габитов Артур Р.;

майор Хитров Денис Сергеевич;

капитан Губайдулин Артур Р. (сбит 28.02.2022, эвакуирован) ;

капитан Савенко Денис;

капитан Клешнин Иван;

капитан Стрижаков Вячеслав;

Штурманы

майор Борона Максим М. (сбит 28.02.2022, эвакуирован);

майор Криволапов Константин Владимирович (сбит 05.02.2022, погиб);

майор Гатаров Равиль Р.;

капитан Устьянцев Константин;

капитан Фахразиев Вадим;

капитан Корецкий Станислав;

капитан Павлов Александр;

капитан Курленков Анатолий;

ст. лейтенант Лукин Антон;

ст. лейтенант Курсанин Олег.

Организационно-штатная структура 2-го змап (воинская часть 86789) (указан идентифицированный личный состав)

командир полка – полковник Карнаухов Дмитрий Юрьевич;

заместитель командира полка – подполковник Страхов Александр Владимирович;

заместитель командира полка по летной подготовке – вакант;

начальник штаба – вакант;

заместитель командира полка по военно-политической работе – майор Кукрадзе Богдан Арсеньевич;

1-я эскадрилья на 12 Су-34 (бортовые номера 01-12 "красный")

комэск – подполковник Губин Борис Владимирович;

заместитель комэска – подполковник Канищев Евгений Николаевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».