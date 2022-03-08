Украинские военные сорвали попытку оккупантов прорваться к Киеву и Житомирской трассе

Украинские военные сорвали попытку оккупантов прорваться к Киеву и Житомирской трассе4
- 8.03.2022, 15:33
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Враг отброшен с большими потерями.
Украинские военные отбили атаку российских оккупантов на Ясногородку Киевской области. В результате боев страна-оккупант понесла серьезные потери.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Виктория Сюмар. По ее словам, Вооруженные силы Украины дают отпор врагу.
"О хорошем в Киевской области. Оккупанты пробуют прорваться из Ирпеня дальше Житомирской трассы на Ясногородке и Белогородке. Так вот в Ясногородке наши накрыли их так, что теперь там полно их трупов. Отбросили снова за Житомирскую. Так же провалилась и попытка прорыва в Киев через Пущу-Водицу", – написала Сюмар.