Антон Геращенко: Даже когда в России выключат интернет и телефонную связь, похоронки будут приходить 1 8.03.2022, 17:23

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Путин не ожидал сопротивления.

Звонок корреспондента "Цензора" застал советника министра внутренних дел на рабочем месте. Чрезвычайно активный в информационном пространстве, Антон Геращенко занимается сотнями вопросов, объединяя в своем лице множество функций.

— Что входит в ваши обязанности в военный период?

— Мои обязанности — вопросы медиа-коммуникаций, освещение преступлений русских, вдохновление наших бойцов на борьбу, а также целый комплекс других вопросо, в том числе организация и координация волонтеров по поставке оптических и телевизионных прицелов, радиостанций. Занимаюсь множеством вопросов. Знаете, как оно бывает во время войны - приходится заниматься всем.

— По роду деятельности вам приходится иметь дело с перехваченными у захватчиков свидетельствами их преступлений на украинской земле. О чем идет речь в этих материалах?

— Например, мы публикуем разговоры российских оккупантов между собой, а также с их родными в России. Я очень рекомендую всем их послушать и составить для себя представление об их психологии, о мародерстве; о том, как они расстреливают мирных жителей для того, чтобы те не выдали русских позиций.

— Я слышал запись разговора российского оккупанта с женой, где он рассказывает о награбленном в Украине. Разговор заканчивается диким рассказом оккупанта о нескольких местных жителях, которых он и его друзья расстреляли, дабы украинцы не выдали русских позиций. На этом рассказе запись обрывается. Меня до сих интересует, каким было продолжение этого разговора? Как на этот рассказ о военном преступлении мужа отреагировала жена убийцы?

— Судя по общему ходу разговора - вполне спокойно. Она же там, по ходу разговора, ждет от мужа большого "телека" за 70 тысяч рублей и блендера мощностью в 500 Ватт…

Вы поймите: Россия стала фашистским государством. А Запад почему-то делал вид, что не замечает, как Россия последние 15 лет сползала в этот фашизм. Ведь с чего все началось? С Мюнхенской речи Путина в феврале 2007 года. Он же там все уже рассказал: что считает Россию незаслуженно обиженной; что его миссия - возродить Россию, и так далее. Это же фактически был "Майн Кампф"! Вы возьмите книгу Гитлера и сравните ее с той путинской речью.

То есть всем этим людям это было понятно уже тогда. Но после этого были еще нападение на Грузию, аннексия Крыма, агрессия на Донбассе. И все равно после этого Путину пожимали руки, уважали его, общались с ним. Так а результат этого какой? За этот огромный срок Путин создал свою идеологию, назовем ее "путинизм". В этой идеологии и выросли вот эти самые мародеры, оккупанты, которые считают нормальным вторгаться в другую страну, грабить ее, убивать мирных жителей…

Единственное, чего они боятся, — это смерти. И вот здесь нам предстоит огромна борьба. Путин просто так отсюда не уйдет. И санкции, которые есть на сегодняшний день, — недостаточны. Необходима полная торговая блокада Российской Федерации. Когда вообще с Россией будут закрыты границы, и товары не производятся и не поставляются.

То есть даже то, что заявлено сейчас, — это не то, что нужно. Нужна блокада, аналогичная блокаде фашистской Германии в годы Второй мировой войны.

— Какими фейками российская госпропаганда кормит сейчас свое население?

— А там уже нет фейков. Они создали параллельную реальность.

— Да, абсолютно; выдуманный под свои потребности мир, в котором все навыворот.

— В этой параллельной реальности русских война - это не война. Зло - это добро, ненависть - это любовь. Они уверяют своих зрителей: мол, мы начали специальную операцию, чтобы предотвратить войну. Мы боялись, что Украина на нас нападет…

То есть параллельная реальность, потому что в действительности — какое нападение Украины?! Но их этим кормят; есть целый комплекс рассказов про злобных бандеровцев, которые многие годы уничтожали Донбасс…

— А какие типичные фейки российская пропаганда пытается забрасывать в Украину? В соцсети и не только.

— Знаете, я бы сказал, что российская пропаганда несколько опешила в отношении того, что делать с Украиной. Во-первых, никто не проинформировал российских пропагандистов о планах по нападению. Так, по моей информации, даже Медведчук не знал о том, что будет прямое нападение. Да и в окружении Путина о готовящемся вторжении знал лишь ограниченный круг людей. Я общаюсь с людьми, знающими российских топ-олигархов; так вот, они все были в шоке! Никто из них не мог поверить в то, что это реально. Максимум — в какую-то "заварушечку" в Донбассе.

Поэтому пропагандисты опешили и нам уже практически ничего не пытаются рассказывать. Они пытаются запугивать Россию тем, что, дескать, мы сильнее; мы победим. Но с каждой бомбой, убивающей наших женщин, детей и стариков, ненависть возрастает. И нам нужно только одно- больше оружия. Будет новое оружие от наших партнеров с Запада (сотни тысяч гранатометов, тысячи Стингеров, стрелковое оружие, артиллерия и т.д.) — и русские будут сломлены.

90% их сухопутных сил находятся сейчас здесь. Да, у Путина есть мощные подводные лодки, стратегические ракеты - но это ему в данном случае не поможет никак. И на сегодняшний момент, по мнению экспертов, мы перемололи порядка 30% потенциала сухопутных сил Российской Федерации. Вы видите все эти сотни брошенных разбитых машин…Да, у них на складах есть еще огромное количество военной техники. Но кто будет на ней воевать? Мужики? Они не хотят воевать!

— Ну, они сейчас объявили мобилизацию.

— Нет, не объявили. Они делают скрытую мобилизацию. Но мотивация этих людей воевать близка к нулю. Вы видите, что у них даже те, кто считался кадровыми военными и проходили месячные военные учения в Беларуси —и те разбегаются в разные стороны.

— Мы все смотрим видео, на которых взятые в плен русские поют одну и ту же песню: вот, мы ничего не знали, нам сказали, что едем на учения, а тут такое, какой ужас как нам стыдно, Путин, уведи войска…

Это у них от руководства централизованное указание такое говорить в случае попадания в плен? Или сами сочиняют?

— Нет, не указание. Во-первых, дело в том, что никто из российских военных не думал, что они будут нападать на Украину. Все считали, что это такие информационные всплески; вы же помните, что и у нас в Украине мало кто верил в то, что будет нападение. Вот и русские считали, что все это американцы рассказывают. А потом вдруг их в 3 часа ночи подняли и приказывают: все, поехали! Некоторые даже не знали, куда они едут. Головная машина проехала пограничный переход— и все, они зашли на территорию Украины. Вот и все.

— Вы написали обращение к главной информационной страшилке России — Рамзану Кадырову. В чем была цель этого обращения?

— Я хотел сказать следующее: украинские пуля, снаряд или бомба — в одинаковой мере уничтожают чеченца, русского или бурята. Национальность здесь роли не играет и дополнительной жизни, как в компьютерной игре— не дает. Поэтому пускай господин Кадыров приезжает в Украину; пускай покомандует своим отрядом здесь, а не будет заниматься этим в Инстаграмме. Тогда у наших доблестных летчиков, артиллеристов будет шанс показать себя, а Кадыров покажет себя.

— Ответа на свое обращение вы не получили? Он ведь любит требовать от людей публично извиняться.

— Нет, пока не получил.

— Мы все знаем, как режим Путина сейчас закрывается зонтиком от какой бы то ни было правдивой информации об этой войне и не только. Население страны зомбируется теперь в троекратном размере. И все же: какие каналы остаются у окружающего мира для того, чтобы доносить до россиян факты о происходящем снаружи?

— Похоронки. Они останутся всегда. Даже когда выключат интернет, телефонную связь - похоронки будут приходить.

Вот была такая страна - Советский Союз. Она начала специальную операцию по "выполнению интернационального долга в Афганистане". Тогда тоже рассказывали о прекрасном народе, которому нужно помочь. Закончилось это тем, что матери по всей стране стали хоронить своих сыновей. 13,5 тысяч сыновей похоронили за 10 лет. И это стало одним из мощнейших подрывов Советской власти.

Сейчас, по данным Генштаба, у врага за 11 дней было 11 тысяч погибших. Тысячи попали в плен. И у меня нет оснований не доверять этим цифрам. Удар нанесен огромный. Вчера, например, был уничтожен генерал-майор, заместитель командующего 41-й армией. Вот и представьте себе: есть генерал-майор, которого знают десятки тысяч солдат. У него есть страница в Википедии. Это серьезная должность. И тут этот человек уничтожен. А ведь это не первый генерал, уничтоженный на этой войне. Как уничтожены были десяток полковников. Это все люди, которые были авторитетами в своей среде. Которых считали хорошими воинами. А оказалось, что украинская армия, которая по расчетам путинских стратегов должна была сдаться за 3 дня, продолжает вместо этого на 11-й день уничтожать врагов. Вот и все.

— И все-таки, помимо похоронок, какие информационные средства и технологии остаются для того, чтобы передавать россиянам информацию извне?

— Такие средства есть. У нас идет огромное количество рассылок по электронным почтам. Электронку им закрыть сложно, это миллионы россиян, миллионы юридических лиц. Я больше скажу: мы уже за первые три дня показали России правду — со всеми фотографиями, со всеми их пленными и так далее.

Дальше остается система Google. Он все равно работает, как и его сервисы. Вот пока все это работает, мы будем их цензуру пробивать информационно.

Еще одно средство - прозвоны россиян по телефонам. То есть если Путин хочет сделать так, чтобы вообще нельзя было донести никакую информацию—тогда нужно сделать, как в Северной Корее: полностью отключить интернет и телефонную связь.

— …не будем ему советовать.

— …чтобы Россия вообще была закрыта, и туда вообще никак нельзя было попасть.

— Такими темпами они скоро будут доставать из чуланов старые радиоприемники, чтобы, как в советские времена, слушать западные "голоса".

— Смотрите, у россиян же есть миллионы спутниковых антенн, по которым они смотрят спутниковые каналы: CNN, BBC, Дойче Велле…Поэтому тот, кто хочет получить информацию, тот ее и получит.

А самую главную информацию россиянин видит, заходя в магазин, на ценниках. Он каждый день думает о том, во сколько ему обойдется поездка в Турцию или Египет. Вот, например, какой-нибудь работяга в феврале собирался поехать в Египет в мае за 60 тысяч рублей. Раньше это была тысяча долларов. А теперь это 120 тысяч рублей. А что у него, зарплата увеличилась? Нет, не увеличилась…

Соответственно, вопросы пробития информационной блокады я проблемой не считаю. Она пробита уже в первый день - в момент, когда Путин принял трагическое для России решение.

— Антон, помимо героизма и патриотического духа украинцев, в чем, по-вашему, Путин недооценил Украину?

— А он считал, что Украины не существует. Если вы внимательно посмотрите 55-минутное обращение Путина от 21 февраля, где он 90% времени обсуждает вопросы истории в его видении, то услышите там про то, что такой страны не существует. Вот это - его идеология. Он считал, что все очень быстро рассыпется, все сдадутся, все испугаются. Что люди будут с цветами встречать русских оккупантов. Он просто не ожидал такого сопротивления.

— Ну, то есть Путин допустил самую корневую ошибку, которая только могла быть - отказал противнику в существовании и мужестве.

— Да, он думал, что будет быстренько собрано правительство из коллаборантов. Но, насколько мы видим, главный кандидат в правительство—товарищ Кива—сидит в Москве. Януковича возят как дурня с писаной торбой по маршруту Москва-Минск—Москва. Да еще и при этом Янукович осмеливается делать заявления, призывая Зеленского сдаваться.

Все это выглядит смешно. В реальность такова, что в Украине окончательно уничтожена пятая колонна. И публично здесь никто уже публично не скажет, что любит Россию, и что Россия - это хорошо. А тех, кто это сделает, будут просто убивать. Как Владимира Струка, сепаратиста из города Кременной.

— То есть у России нет той опоры на коллаборационизм, которая облегчает любую оккупацию?

— Конечно. А теперь вопрос следующий: ну и как они хотя оккупировать территорию? Если они хотят это делать, то здесь надо содержать оккупационную армию, тратить на ее деньги; эту армию будут постоянно уничтожать наши партизаны, наши силы специальных операций. Оккупант здесь не будет чувствовать себя спокойно.

С другой стороны, их будут поддавливать экономические санкции. Но самый главный вопрос — убить больше врага. Все больше, больше и больше.

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