Глава Киевской ОВА: Враг устал и деморализован, а мы - нет 1 8.03.2022, 17:35

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Под Киевом продолжаются бои.

Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отмечает, что делается все для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу на Киевщине. Об этом он сказал в своем видеообращении, пишет unian.net.

Кулеба отметил, что на сегодня Киевская область продолжает стоять на защите столицы.

"Макаров, Ирпень, Гостомель, Бородянка, другие населенные пункты - постоянно здесь ведутся бои. Российский оккупант продолжает накапливать войска и технику и обстреливать жилые массивы и социальную инфраструктуру нашей области", - сказал он.

Председатель ОВА подчеркнул, что российские захватчики угрожают главам общин в области расправой и требуют сдавать населенные пункты.

"Этого не будет, нас не запугать. Мы не сдаемся и не собираемся отступать. Мы чувствуем, что враг устал и деморализован. А мы - нет, мы выдержим и продолжаем давать отпор. Потому что мы на своей земле, мы дома. Бояться должны они - оккупанты и преступники", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что основным вопросом на сегодня остается гуманитарная помощь.

"Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель. Жители этих населенных пунктов вынужденно находятся в бомбоубежищах уже который день. Без воды и еды. Оккупанты не дают гуманитарных коридоров, не дают гарантий прекращения огня... Мы делаем все, чтобы остановить гуманитарную катастрофу на Киевщине", - сказал Кулеба.

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