Известный канадский снайпер, который боролся с террористами ИГИЛа, приедет защищать Украину 20 8.03.2022, 18:06

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Российские оккупанты ничем не лучше бойцов ИГ, ведь они тоже уничтожают мирное население.

После вероломного вторжения Российской Федерации в суверенную Украину президент Владимир Зеленский призвал солдат и добровольцев из других государств встать на защиту страны. Из иностранцев будет сформирован Интернациональный легион. В него готовы вступить более 20 тысяч людей, а первые члены подразделения уже приступили к выполнению боевых задач. Скоро их ряды пополнит известный канадский снайпер с позывным "Вали". Он отправился в Польшу, чтобы оттуда приехать в Украину и бороться с российскими оккупантами, пишет unian.net.

Как передает портал La Presse, у военного есть колоссальный опыт. С 2009 по 2011 годы снайпер участвовал в боевых действиях на территории Афганистана. А в 2015-м "Вали" отправился в Ирак, чтобы сражаться с террористами ИГИЛа. Однако все это были официальные командировки, а в Украину солдат решил приехать добровольцем.

Он принял окончательное решение, когда увидел снимки с полуразрушенными городами после нечеловеческих бомбардировок со стороны российских оккупантов. "Вали" оставил дома жену с маленьким ребенком, так как почувствовал необходимость стать на защиту добра и свободы. Именно за это сейчас борется весь украинский народ.

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