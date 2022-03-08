Экономист: Дефолт — еще не самое худшее, что ждет белорусскую экономику 4 8.03.2022, 18:57

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Выплаты по госдолгу могут стать проблемой уже в этом году.

Рейтинговое агентство Fitch вслед за Россией понизило кредитный рейтинг Беларуси до ССС — ниже «мусорного». А еще аналитики зафиксировали «реальную возможность дефолта». Журналисты zerkalo.io спросили старшего экономического сотрудника BEROC (Киев) Дмитрия Крука, ждать ли дефолта в России и Беларуси и как его наступление отразится на людях.

Вероятность дефолта в России действительно высокая

Основное предназначение кредитного рейтинга в том, чтобы оценивать риски исполнения заемщиком, то есть страной, своих обязательств. Чем выше рейтинг, тем ниже риски неисполнения обязательств и наоборот.

Аналитики финансовых организаций снизили кредитный рейтинг России до уровня ССС. Иными словами, риски того, что страна не сможет (или не захочет) отдавать свои долги чрезвычайно высоки. Такой рейтинг в народе называют преддефолтным.

— Это связано с решением о блокировке резервов на счетах банков западных стран. Из-за чего Россия теряет возможность управления своей подушкой безопасности, которая была одним из ключевых слагаемых ее устойчивости, — говорит Дмитрий Крук.

Усилили риски и санкции в отношении банковского сектора страны, включая отключение части банков от SWIFT. Это блокирует возможность расчетов не только для самих финансовых организаций, но и создает масштабный шок для всей экономики России, продолжает экономист.

— В сумме эти три фактора кардинально ухудшают возможности России исполнять обязательства по своим долгам.

Но дело не только в возможностях, а еще и в желании. Сейчас стал актуальным вопрос, будет ли Москва в принципе пытаться выплачивать свои внешние долги. Во-первых, Кремль уже заявил, что намерен делать это не в валюте, в которой выдавались кредиты, а в российских рублях. Это будет нарушением долговых обязательств. Во-вторых, Минфин России заявил, что возможность платить по внешним долгам будет зависеть «от введенных иностранными государствами ограничительных мер».

— Вероятность неисполнения Россией своих обязательство очень высока — сам факт отказа классифицируется как технический дефолт, — подчеркивает эксперт.

У Беларуси ситуация пока не такая серьезная

Особенность позиции Беларуси в отчетах рейтинговых агентств в том, что в них обычно учитывалась возможность страны получать финансовую поддержку от России. Без этого рейтинг страны и до войны в Украине был бы заметно ниже.

— Сейчас возможность Москвы оказывать финансовую поддержку Минску крайне мала. Тут может прозвучать контраргумент о том, что те деньги, которые нужны Беларуси, не такие большие по российским меркам. Но в таких ситуациях [в которой оказалась Россия] каждый доллар на счету. Поэтому сама по себе способность Москвы оказывать поддержку крайне сомнительна. Но еще более сомнительно желание — там своих забот выше крыши, — продолжает Крук.

Сейчас Беларусь находится в чуть лучшем положении, чем Россия: ЗВР не заблокированы на зарубежных счетах, а масштаб санкций против Минска чуть меньше, чем в случае России.

В марте и апреле Беларуси предстоит выплатить проценты и основную часть по госдолгу примерно на 350 млн долларов. Большая часть выплат пойдет в адрес России и Евразийского фонда стабилизации и развития. Дмитрий Крук подчеркивает, что в ближайшие месяцы такие выплаты для нашей страны будут подъемными. А вот в более длительной перспективе объявление технического дефолта экономист видит вероятным.

— С одной стороны, нельзя сказать, что эти 350 млн — это критическая сумма для резервов. Но с учетом всей ситуации уже завтра они могут стать таковыми. Власти надеются, что нас пронесет, как раньше, что надо выдержать первичную волну финансовой паники и неопределенности — а потом удастся найти какое-то решение. Поэтому я склоняюсь к мысли, что эту сумму они постараются выплатить. Поэтому из того, что рейтинг Беларуси снизился до преддефолтного уровня, в коротком промежутке не следует неизбежность дефолта. Но если заглядывать чуть дальше, то вероятность этого велика.

Выплаты по госдолгу могут стать проблемой уже в этом году, считает экономист.

Но для белорусов есть более актуальные вопросы

Результатом причастности белорусских властей к военной агрессии России против Украины и связанных с этим последствий станет снижение доходов белорусов и потеря работы для части занятых в экономике.

— Госдолг — это не самое главное сейчас. Даже если допустить, что будет объявлен технический дефолт, то это будет иметь не настолько разрушительные последствия по сравнению с тем, что происходит прямо сейчас: санкции, масштабный экспортный шок, нежелание контрагентов работать с белорусским бизнесом. Все это гораздо более серьезные и важные проблемы, нежели дефолт, — говорит Дмитрий Крук.

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