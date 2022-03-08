Ситуация на предприятии «Пинскдрев-Евро-Мебель» катастрофическая 3 8.03.2022, 19:27

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Работы нет.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» сообщили рабочие предприятия «Пинскдрев-Евро-Мебель»:

«Вся основная продукция идёт в Германию. На прошлой неделе сказали, что не могут связаться с Германией, и отправили сидеть за свой счёт, работы практически нету».

«Домой отправили весь обойный цех, делаем диваны. С 3-го числа сидим, 1 и 2 числа находились на работе, но ни кто не отпускал с работы, просто просидели зря, а у нас идет сделка, и за просидку не доплачивают.

Продукция только пока по Беларуси, но в очень малых количествах. Завтра выходим на работу, но работы нет! Нет ткани, чтобы швеи шили чехлы на диваны. Дело в том, что в отпуск не отпускают даже», — сообщают рабочие предприятия.

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