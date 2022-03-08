Украинцам будут платить миллион долларов за захваченный российский самолет 28 8.03.2022, 19:49

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Вдвое меньшую сумму можно будет получить за трофейный рабочий вертолет.

В Украине будут платить огромные деньги за захват вражеской авиационной техники. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Государственный концерн "Укроборонпром" готов оплатить премию в 1 000 000 долларов США за угнанный или трофейный самолет. Также продолжает действовать программа 500 000 долларов США за захваченный вертолет в рабочем состоянии", - написал он.

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