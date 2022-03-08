Леонид Невзлин заявил об отказе от российского гражданства 12 8.03.2022, 19:50

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Таким образом бизнесмен и общественный деятель высказал протест против войны в Украине.

Леонид Невзлин, бизнесмен и филантроп, в прошлом — один из руководителей и совладельцев нефтяной компании ЮКОС и член российского Совета Федерации, заявил об отказе от российского гражданства. О своем решении он сообщил в «Фейсбуке»:

— Я, Леонид Невзлин, отказываюсь от российского гражданства.

Все эти годы, как и многие, я шел на компромиссы, оставляя себе этот паспорт. Я был одним из первых, по кому ударил Путин. Моих друзей он бросил в тюрьмы, а некоторых и убил. Украл бизнес, лишил дома в Москве. Я почти 20 лет провел вне России, но именно это позволило мне видеть происходящий в ней процесс гниения и разложения лучше оставшихся внутри.

Все эти 20 лет я боролся с бандой подельников Путина всеми силами в легитимном и публичном пространствах. Я долго старался не ассоциировать бандитов во власти со всеми россиянами, но нельзя было не видеть, как год за годом эта страна, да-да, именно ЭТА, деградировала вслед за «вождем».

Все, к чему прикасался Путин, гибло. Я помню времена, в которые словосочетание «русский мир» не ассоциировалось с совместными усилиями чекистов и РПЦ по созданию агентуры влияния в диаспоре. Когда понятие «российские СМИ» не было точным синонимом вранью, а «российский газ» не был элементом международного шантажа . Но сейчас все, где есть приставка «российский», заслуженно вызывает у любого нормального человека в любой точке мира лишь неприязнь и отторжение. Российское гражданство уже само по себе стало клеймом позора, которое я носить больше на себе не хочу. Хватит.

Я против войны. Я против оккупации. Я против геноцида украинского народа. Я гражданин Израиля, и если уж думать о втором гражданстве, то был бы горд обладать украинским паспортом.

Я не могу себе позволить быть гражданином страны, которая убивает детей других стран, и пытает своих детей несогласных с этим.

Не хочу быть сообщником преступного режима и соучастником преступления против человечества хотя бы просто обладая статусом гражданина этого государства. Которое уже навеки скомпрометировало себя как последователь фашистского режима.

Советский Союз гражданство свое считал привилегией. И лишал его уехавших несогласных. Когда коммунизм закончился, многие из них попросили себе российское. Я видел в 90-е радость и надежды этих людей. Слава богу, что кто-то из них не дожили до сегодняшнего дня. Дня, когда Родина, чьи свежие паспорта они целовали, стала фашистским государством

Да, мои культурные корни, русский язык, - останутся важнейшей частью моей самоидентификации. Возможно, настанет время, когда я захочу снова стать гражданином России.

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