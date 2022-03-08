Два из четырех рудников «Беларуськалия» продолжают простаивать

Два из четырех рудников «Беларуськалия» продолжают простаивать6
- 8.03.2022, 20:08
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Многие работники уже ищут другую работу.
Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» сообщает, что по состоянию на сегодня, 1-й и 3-й рудники «Беларуськалия» продолжают простаивать. Всего на предприятии четыре рудника. Очевидно, что у «Беларуськалия» начались проблемы со сбытом продукции.
«Часть инженерного состава ищет новую работу, часть пытается всячески угодить руководству, чтобы остаться здесь. Есть устное распоряжение занять работников и шахтеров хоть чем-нибудь. Очень много написано распоряжений на перевод на хозработы. Но деньги-то заканчиваются», — пишет один из инженеров «Беларуськалия».
«Рабочие, пора брать будущее своих предприятий в свои руки. Консолидируйтесь, будьте готовы. Совсем скоро придет время для решительных действий», — пишет БОР.