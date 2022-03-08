Проживающая в Польше белоруска приняла у себя 120 беженцев из Украины 8.03.2022, 23:03

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Белорусы — на стороне борющихся за свободу украинцев.

Белоруска Ольга Адамович 22 года живет в польском Люблине. После начала войны она решила помочь нескольким украинским беженцам. Ольга разместила объявление на Facebook, что примет «до десяти» украинцев. В результате вчера в ее доме ночевали 120 беженцев.

Об этом Ольга рассказала «Свабодзе».

Сейчас дети Ольги ночуют у соседей, сама она — в отеле. У нее один большой трехэтажный дом, на участке есть еще один, но он недостроен. Недостроенный дом используется сейчас как склад. Жилой дом занят беженцами.

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