Проживающая в Польше белоруска приняла у себя 120 беженцев из Украины
- 8.03.2022, 23:03
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Белорусы — на стороне борющихся за свободу украинцев.
Белоруска Ольга Адамович 22 года живет в польском Люблине. После начала войны она решила помочь нескольким украинским беженцам. Ольга разместила объявление на Facebook, что примет «до десяти» украинцев. В результате вчера в ее доме ночевали 120 беженцев.
Об этом Ольга рассказала «Свабодзе».
Сейчас дети Ольги ночуют у соседей, сама она — в отеле. У нее один большой трехэтажный дом, на участке есть еще один, но он недостроен. Недостроенный дом используется сейчас как склад. Жилой дом занят беженцами.