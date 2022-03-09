Сколько Беларусь потеряет от войны в Украине 9.03.2022, 0:15

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На торговле с Киевом будет поставлен крест.

На торговле с Украиной Беларусь в прошлом году заработала более 3 млрд долларов. Эта страна заняла вторую строчку среди стран-импортеров белорусской продукции, оттуда поступает много сырья, комплектующих и потребительских товаров. Прекращение торговли с Украиной чревато серьезными проблемами для разных секторов белорусской экономики, сообщает «Белсат».

Вторая после России

На долю Украины приходится 13,6 % всего белорусского экспорта. Согласно данным Белстата, в 2021 году мы продали Украине товаров на 5,4 млрд долларов. Она занимает второе после России место среди стран-импортеров.

С июня прошлого года Белстат засекретил данные по внешней торговле товарами, которые попали под санкции, поэтому представленные там данные неполные. Посмотреть, чем и как Беларусь торговала с Украиной, можно на сайте Укрстата. Согласно данным этого ведомства, Беларусь продала в Украину товаров на 4,8 млрд долларов. Рост по сравнению с прошлым годом – 67,8 %.

Беларусь купила украинских товаров на 1,47 млрд долларов (рост на 10,8 % к уровню 2020 года). Таким образом, товарооборот между двумя странами, по данным Укрстата, в 2021 году составил 6,3 млрд долларов. Это на 50 % больше, чем годом ранее. Сальдо сложилось положительным для Беларуси и составило 3,3 млрд долларов. Это очень хороший результат – год назад было только 1,5 млрд долларов.

Главный экспорт – нефтепродукты

Самая большая доля экспорта в Украину приходится на нефтепродукты – 59,3 %. В 2021 году Беларусь заработала на их продаже 2,9 млрд долларов. Вторая экспортная позиция – удобрения. Их продано на 570,6 млн долларов – это 11,8 % всего экспорта в эту страну. По сравнению с прошлым годом Украина в три раза больше купила мебели, в два раза – удобрений и химической продукции, изделий из дерева – на 42,7 %, из черных металлов – на 44,2 %. Шкур в 2021 году Беларусь продала в Украину в 4,7 раз больше, чем в 2020 году – почти на 2 млн долларов.

Торговать с Украиной нашей стране очень выгодно – продаем мы туда гораздо больше, чем покупаем. В 2021 импорт составил только полтора миллиарда долларов и по сравнению с прошлым годом вырос лишь на 10,8 %. Свою роль сыграли ограничения, которые правительство Беларуси ввело в отношении ряда украинских товаров. Напомним, что с 9 июня 2021 года многие позиции попали под лицензирование (постановление Совмина № 292 от 26 мая 2021 года).

Статистика показывает, что упали поставки в Беларусь самых популярных потребительских товаров – конфет, шоколада и пива. Например, украинского пива в 2021 году было ввезено в Беларусь в 2,7 раз меньше, чем в 2020 году, конфет – в 2,9 раза. Наполовину меньше стало на полках белорусских магазинов украинского шоколада.

Данные Белстата дают основания говорить о том, что на освободившееся место приходят российские товары, хотя рост поставок конфет, пива и шоколада из России не такой значительный, как падение поставок этих же товаров из Украины. Так, российских конфет ввезено на 4 % больше, шоколада – на 10 %, а пива – на 35 %.

Торговля с Беларусью стала токсичной

Украина была для Беларуси очень выгодным торговым партнером. Для Украины стратегическое значение имели поставки белорусских нефтепродуктов. Однако сейчас ситуация изменилась. «С большой долей вероятности можно сказать, что на торговле с Украиной будет поставлен крест. Во всяком случае, в краткосрочной перспективе», – сказал «Белсату» старший научный сотрудник BEROC, экономист Дмитрий Крук.

Несмотря на недружественные заявления официального Минска, Киев не торопился присоединиться к санкциям в отношении Беларуси и отказаться, например, от покупки белорусских дизтоплива и бензина. «Украинское направление экспорта сохранялось даже тогда, когда уже многие другие проседали из-за санкций, потому что для Украины это тоже было стратегически важно. Логистически, организационно и технологически ей трудно было заместить белорусские нефтепродукты. Переориентация на других поставщиков означала бы рост цен, и это удерживало украинское руководство от того, чтобы отказаться от белорусских нефтепродуктов», – пояснил Дмитрий Крук.

Сейчас для Украины ситуация изменилась. «Я уверен, что в условиях той масштабной финансовой, организационно-технологической и ресурсной поддержки, которую получает сейчас Украина со всего мира, она сможет сделать выбор в пользу другого поставщика. Думаю, что на краткосрочную перспективу у них есть запасы, а дальше они переориентируются на польские нефтепродукты», – полагает эксперт.

Дмитрий Крук считает, что из-за прекращения поставок нефтепродуктов в Украину «белорусская экономика получит очень резкий и глубокий шок». Дело не только в том, что в страну не поступит около 3 млрд долларов валютной выручки. Украинский рынок был последним, кто не поддержал санкции. Отказ Украины от белорусских нефтепродуктов ставит под угрозу всю нефтепереработку в принципе, полагает эксперт.

То, что остальные экспортные позиции не такие существенные, не значит, что они не важные. «Экспорт и импорт с Украиной очень сильно диверсифицирован, прекращение торговли затрагивает большое количество мелких и крупных фирм. Номенклатура товаров очень разная. Думаю, что сейчас 70–80 % этих контрактов сгорят», – прогнозирует Дмитрий Крук. Таким образом, удар ощутит не только нефтепереработка, но и многие другие сектора экономики. «Есть большие сомнения, что украинцы будут готовы с работать с белорусами. Белорусское направление стало для них очень токсичным. Сотрудничество чревато имиджевыми и репутационными потерями», – говорит эксперт.

Сокращение объемов производства может ударить по большому количеству секторов экономики. Причем, важен не только экспорт, но и импорт – поставка сырья и комплектующих для промышленности и потребительские товары. «Для белорусского потребителя это означает, что выбор будет сужаться. Это будет приводить если не к товарному дефициту, то к очень ограниченному выбору при существенном росте цен. Мы видим, что рост цен и так ускорился, а прекращение торговли с Украиной внесет в это свою лепту. Для нас это масштабные серьезные проблемы», – считает Дмитрий Крук.

Эксперт считает, что даже если война быстро закончится, Украина не вернется к полномасштабной торговле с Беларусью. Более того, он допускает, что на этот счет будут приняты санкционные ограничения. «Но даже если их не будет, украинский бизнес будет избегать контрактов с фирмами из страны, причастной к нападению», – резюмирует Дмитрий Крук.

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