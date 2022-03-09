Украина отбивает нашествие путинских захватчиков (онлайн) 9.03.2022, 9:04

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(обновляется) Главные события 14-го дня войны.

Украинцы 14-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Основные бои идут по направлению Киева, Чернигова, Харькова, Николаева и Мариуполя.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 14-х суток войны. Что происходило в Украине 8-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

9:12 Появились фото свежих потерь врага в Киевской и Черниговской областях. Фото опубликовала пресс-служба ВСУ.

9:10 Украинцы дают вторую жизнь пулеметам, которые снимают с техники врага.

8:53 Два этапа эвакуации из города Сумы завершились успешно: около 5 тысяч человек и более 1 тысячи автомобилей в безопасности.

Работа гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлена до 21.00 9 марта.

8:48 Украинские звезды записали обращение к Путину.

8:44В России сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину. Человек, устроивший пожар, снимал все на видео. Он хотел уничтожить архив с личными делами призывников.

8:34 Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 марта по российскому вторжению

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника.

Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары.

Противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов в Крыму, Краснодарском крае и в ОРДЛО.

8:26 Иностранные добровольцы смогут получить гражданство Украины

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. В Интернациональный батальон уже записались 20 тысяч иностранцев из 52 стран мира.

8:17 США усиливает ПВО Польши. В страну переводятся ракетные комплексы Patriot для противодействия любым угрозам со стороны России.

8:09 Тероборона Киева получила новый Panzerfaust 3.

8:05 Президенту РФ Владимиру Путину оцепление не сообщает полную информацию о вторжении в Украину. В частности, ему не рассказывают, что 100% населения страны против оккупантов.

Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона:

— Я заметил, что о большинстве поражений и провалов не докладывается наверх правдиво. Если посмотреть на сегодняшние события, когда провалов гораздо больше, то я уверен, что о них не сообщается. До Путина не доходит полная картина провала. Потому и информация о том, что 100% украинцев негативно относятся к оккупантам, вероятнее всего, не доходит до него. Ему просто боятся об этом сообщать.

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