Украинский Генштаб показал, как горит российская техника в Киевской и Черниговской областях

Украинский Генштаб показал, как горит российская техника в Киевской и Черниговской областях3
- 9.03.2022, 11:27
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Новые достижения ВСУ и теробороны.
В телеграм-канале Генштаба ВСУ появилась целая подборка уничтоженной вражеской техники, сообщает 24tv.ua.
В Генеральном штабе показали потери техники российских оккупантов на Черниговщине и Киевщине. В ведомстве отметили, что так работают ВСУ и ТРО ВС Украины.
На фото можно увидеть и подбитый танк, и грузовики со снарядами, а также грузовики, предназначенные для перевозки самих оккупантов.
Отметим, что по состоянию на минувшие сутки враг потерял:
Личный состав – около 12 тысяч человек.
Танки – 303.
Боевые бронированные машины – 1036.
Артиллерийские системы – 120.
Реактивные системы залпового огня – 56.
Средства противовоздушной обороны – 27
Самолеты – 48.
Вертолеты – 80.
Автомобильная техника – 474.