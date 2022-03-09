Украинский Генштаб показал, как горит российская техника в Киевской и Черниговской областях 3 9.03.2022, 11:27

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Новые достижения ВСУ и теробороны.

В телеграм-канале Генштаба ВСУ появилась целая подборка уничтоженной вражеской техники, сообщает 24tv.ua.

В Генеральном штабе показали потери техники российских оккупантов на Черниговщине и Киевщине. В ведомстве отметили, что так работают ВСУ и ТРО ВС Украины.

На фото можно увидеть и подбитый танк, и грузовики со снарядами, а также грузовики, предназначенные для перевозки самих оккупантов.

Отметим, что по состоянию на минувшие сутки враг потерял:

Личный состав – около 12 тысяч человек.

Танки – 303.

Боевые бронированные машины – 1036.

Артиллерийские системы – 120.

Реактивные системы залпового огня – 56.

Средства противовоздушной обороны – 27

Самолеты – 48.

Вертолеты – 80.

Автомобильная техника – 474.

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