Дмитрий Кулеба: Через 48 часов возникнет угроза утечки радиации с Чернобыльской АЭС

Дмитрий Кулеба: Через 48 часов возникнет угроза утечки радиации с Чернобыльской АЭС17
- 9.03.2022, 16:21
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Может произойти техногенная катастрофа мирового масштаба.
Чернобыльскую атомную электростанцию присоединят к резервным дизель-генераторам. Это обеспечит питание ее объектов в течение 48 часов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"После этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что приведет к утечке радиации, сообщил глава МИД Кулеба. Через 48 часов может произойти техногенная катастрофа мирового масштаба, Путин просто уничтожает планету", - написал Кулеба.
Напомним, что в результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.