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Дмитрий Кулеба: Через 48 часов возникнет угроза утечки радиации с Чернобыльской АЭС

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  • 9.03.2022, 16:21
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Дмитрий Кулеба: Через 48 часов возникнет угроза утечки радиации с Чернобыльской АЭС
Дмитрий Кулеба

Может произойти техногенная катастрофа мирового масштаба.

Чернобыльскую атомную электростанцию присоединят к резервным дизель-генераторам. Это обеспечит питание ее объектов в течение 48 часов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"После этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что приведет к утечке радиации, сообщил глава МИД Кулеба. Через 48 часов может произойти техногенная катастрофа мирового масштаба, Путин просто уничтожает планету", - написал Кулеба.

Напомним, что в результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.

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