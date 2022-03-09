РФ впервые признала, что послала срочников на войну против Украины 9.03.2022, 17:47

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Ранее Путин заявлял, что в войне принимают участие якобы только контрактники.

Министерство обороны России впервые признало, что на войну против Украины послали военнослужащих срочников.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны России.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - отметил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также признал, что несколько срочников попали в украинский плен.

Отметим, до этого российский президент Владимир Путин заявлял, что в войне принимают участие якобы только контрактники, а срочники и резервисты не привлекались. Он также обещал не проводить дополнительный призыв.

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