Российские оккупанты разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе 8 9.03.2022, 18:20

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Видеофакт.

Российские военные нанесли по Мариуполю несколько целенаправленных артиллерийских ударов. Разрушены роддом №2 и детская больница №3, много раненых, в роддоме есть убитые женщины, передает zn.ua.

«Русские оккупанты нанесли артудар по роддому #2 в Мариуполе. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин», - написал в Facebook экс-замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

На детскую больницу оккупанты сбросили несколько бомб, сообщили в Мариупольской городе.

«Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется», - говорится в сообщении.

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