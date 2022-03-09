Ян Мельников: У белорусов и украинцев общий враг 9.03.2022, 21:21

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Ян Мельников

Фото: charter97.org

Белорусский доброволец рассказал, почему белорусы едут воевать на стороне Украины.

Ян Мельников, белорусский оппозиционер и доброволец, рассказал, сколько наших соотечественников едет защищать Украину и что их мотивирует.

Тысячи иностранцев с боевым или армейским опытом стали прибывать в Украину после полномасштабного вторжения России. Первое интернациональное подразделение было создано при территориальной обороне полка Азова. Организовал белорусскую роту Ян Мельников — оппозиционер из Беларуси, который участвовал в Революции Достоинства и войне на Донбассе. С ним и поговорило «Новое время».

— Вы 1 марта опубликовали видео о создании белорусской роты при терробороне Азова и призвали белорусов присоединяться. Сколько уже присоединилось и сколько еще желающих едет сейчас, чтобы воевать?

— Мы уже набрали роту белорусов. Но точное количество не буду говорить, чтобы не облегчать работу нашим [белорусским] и российским спецслужбам. Еще около двух рот желающих подали заявки в наш мобилизационный центр.

— Кто эти люди? Это белорусы, живущие в Украине? Или это те, кто едет прямо из Беларуси?

— Большинство едет из Европы. Это люди, вынужденные в свое время покинуть территорию Беларуси. Меньшая часть людей — проживавшие в это время в Украине и получившие здесь политическое убежище. У них есть боевой опыт, участвовали с 2014 года [в войне на Донбассе на стороне Украины]. Но большинство к нам сегодня едут из-за границы.

— То есть с боевым опытом только проживавшие на территории Украины?

— Именно так. Еще есть часть тех, кто участвовал в войне в первые годы, затем уехал за границу. Но большинство без боевого опыта.

— Военная подготовка у них есть?

— Да, очень много военных специалистов, людей, проходивших службу и срочную, и по контракту.

— Почему белорусские добровольцы мотивированы воевать на стороне Украины?

— Потому что сегодня наш диктатор, захвативший власть в Беларуси (а наша страна уже много лет находится во внутренней оккупации диктатора Лукашенко), решил играть на руку Кремлю и участвовать в войне против Украины. И белорусские мужчины просто не имеют права оставаться в стороне от этой ситуации: все, кто имеет военный опыт, все, кто понимает, что сегодня с территории нашей страны выпускают ракеты по Украине и направляются российские войска. Те, кто не готов принимать участие в боевых действиях, могут поддерживать информационно. Многие сегодня люди из Беларуси дают информацию о передвижениях войск по нашим трассам, об использовании наших аэродромов. Те люди, которые готовы сегодня остановить эту мразь, ползущую территорию нашей страны, присоединяются к рядам белорусских добровольцев.

— Есть ли в вашей роте иностранцы других национальностей?

— Мы формируем роту исключительно из белорусов. Есть среди нас те, кто получил украинское гражданство. К примеру, как погибший в бою за Бучу Илья Литвин. Это белорус, приехавший в 2015 году защищать Украину, участвовал в боевых действиях в составе полка Азов. Он в 2019 получил украинское гражданство. Также в том бою получили ранения два наших собратья (осколочное ранение руки и ампутацию ноги), также с 2019-го имеют гражданство Украины. У нас все белорусы, но кое-кто с паспортом беженца или украинским.

— Вы приехали в Украину на Майдан и потом остались воевать на Донбассе в 2014-м, занимаетесь этим и сейчас. Почему вам лично важно помогать Украине в борьбе с Россией?

— Надо понимать, что у нас общий враг, мы его бьем вместе. Я об этом говорил еще в 2014 году. Я приехал на Майдан и кричал «За нашу и вашу свободу», рассказывал украинцам о том, что у нас общий враг, о том, что Лукашенко — это вассал Кремля. И он полностью подчинен Кремлю. Тогда меня не понимали. Я приводил пример вашей организации УНА-УНСО, участвовавшей в войне в Грузии в 2008 году. Один из добровольцев говорил, что соперничать и останавливать имперские амбиции России лучше здесь, чем потом федерация придет с войной на его землю. Тогда многие из украинцев их не понимали. Так же и для меня было очевидно, что если они уже не остановились на Чечне, Грузии, Приднестровье, то будет дальше Крым, Украина, дальше будет Беларусь, — полный контроль и потеря даже юридической независимости. Ибо фактическую независимость мы потеряли уже много лет назад. Она у нас только на бумаге. Но сегодня мы видим, что Россия прилагает усилия, чтобы и юридическую независимость полностью убрать. И сегодня Лукашенко, как бы он ни держался за власть и ни хотел быть единственным лидером-диктатором на земле Беларуси, он не в состоянии остановить эти процессы интеграции. Я понимал это еще в 2014 году, потому приехал в Украину. Я понимал, что на Майдане было свержение такого же вассала [украинского президента-беглеца Виктора] Януковича, как у нас в Беларуси Лукашенко. Поэтому я приехал на Майдан, остался после оккупации Крыма и Донбасса.

— Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвовала в российской войне против Украины и не планирует. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что он все-таки решит бросить белорусскую армию в Украину?

— Конечно. Это такой страшный лжец, он может говорить все, что угодно. Надо понимать, что это человек, не отвечающий за свои слова. Он сто раз нарушал сказанное собой. Его слова ничего не стоят. Надо понимать одно: он полностью подчиняется сегодня Кремлю и будет делать то, что ему скажет Кремль. Понятно, что он не желает. Он понимает эти последствия введения белорусской армии на территорию Украины. Но когда Россия найдет рычаги, нажмет на него и у него не останется выбора. Тогда, безусловно, он предоставит приказ о продвижении наших военных на территорию Украины и участии в войне на стороне России.

— Насколько эта армия сильна и угрожает Украине?

— Надо понимать, что части, которые сейчас могут выдвинуть и проводить боевые операции, — это около 20 тысяч [человек]. Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 150 тысяч и уже одна треть ее просто уничтожена [украинской армией], либо ранена, либо взята в плен. Как мы видим сегодня, на всей территории страны начинаются уже контрнаступательные действия. То есть, украинское войско сегодня от обороны перешло к наступлению. Что же говорить о том маленьком количестве белорусских военных? Плюс надо понимать: сейчас к нам много приехало и офицеров из белорусских частей, и военный психолог 38-й десантной бригады, рассматриваемой как наиболее вероятную для использования в первых рядах со стороны Беларуси. Есть общее понимание, что у наших военных офицеров нет желания воевать против Украины. Ибо нет понимания, почему они должны в этом участвовать.

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