Экс-премьер Украины: Белорусам надо завершить то, что начали два года назад 9.03.2022, 21:51

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Арсений Яценюк

Фото: comments.ua

Настоящий белорусский флаг будет развеваться над Минском.

Бывший премьер-министр Украины, один из лидеров "Революции Достоинства" Арсений Яценюк в интервью для "Радыё Свабода" сравнил Путина и Лукашенко с Гитлером и Муссолини, призывает белорусских военных не выполнять преступные приказы, выражает уверенность, что с победой Украины в войне Беларусь освободится от диктатуры.

"Украина борется за всех в мире, кто знает, что такое свобода и свободный мир"

— Сегодня 14-й День российской войны в Украине. Какой он для вас?

— Четырнадцатый день не просто сопротивления, четырнадцатый день борьбы за украинскую независимость, четырнадцатый день вообще борьбы за свободу в мире. Я прошу всех понять, что Украина борется за всех в мире, кто знает, что такое свобода и свободный мир.

Этого четырнадцатого дня точно не ожидал Путин. Он ожидал, что Украина падет, сильно надеялся на то, что путинская армия настолько сильна, что она быстро захватит Украину. Но случилось не так, как казалось Путину и его помощникам. Украина стоит, Украина борется. В Украине сейчас каждый делает свою работу. Я делаю то, что обязан делать, помогая Украине и украинцам. Это и гуманитарная помощь через фонд, также покупаем тепловизоры, прицелы, даже легально оружие покупаем, чтобы помочь украинской армии. Единство, которое есть у украинского народа и украинского общества, заслуживает величайшего уважения.

"Если я Путина сравниваю с Гитлером современности, то Лукашенко-это Муссолини современности"

— Ежедневно вводятся новые санкции против России и Беларуси, Россия напала на Украину, Беларусь представила свою территорию для агрессии. Вы всегда очень критично относились к режиму Лукашенко, который постоянно уверял, что с белорусской территории на Украину нападения не будет. Стало ли для вас неожиданностью такое участие Беларуси в войне?

— Путин — это военный преступник, Путин — это убийца, и Путин — это лжец. Лукашенко также вместе с Путиным стал военным преступником, стал убийцей, и он был, есть и будет лжецом. Если он сейчас говорит, что не задействован в войне против Украины, то он врет, потому что на руках Лукашенко украинская кровь.

Лукашенко дал российским войскам, путинской стае зеленый коридор для того, чтобы попытаться захватить Киев (это у них не получится), чтобы бомбить украинскую территорию с российских самолетов, взлетающих с белорусских аэродромов. Это означает только одно: он соучастник военного преступления. Когда я Путина сравниваю с Гитлером современности, то Лукашенко-это Муссолини современности.

"Понимаю, что вам там сложно и трудно в Беларуси, но нам тяжелее и сложнее, потому что у нас каждый день убивают людей"

— В августе 2020-го вы говорили, что аплодируете белорусскому народу, который восстал, вы поприветствовали миллионные мирные протесты. Сейчас в Беларуси практически концлагерь, тысячи людей за решеткой, сотни тысяч вынуждены были выехать, в том числе в Украину, на территории Беларуси не осталось независимых СМИ, за значок с бело-красно-белым флагом и желто-голубым флагом бросают за решетку. И для миллионов белорусов, которые восстали в августе 2020-го, к поражению в мирной революции, к жестоким репрессиям прибавилось еще страшнейшее. Страна, гражданами которой они являются, стала агрессором, с ее территории летят ракеты у украинцев, которых они считают братьями, за которых они сильно переживают. Есть ли у украинских элит, у украинского народа понимание трагичности этой ситуации?

— Я бы хотел воспользоваться поводом и обратиться к белорусскому народу. Ваши сыновья и дочери, которые служат в белорусской армии, еще имеют возможность отказаться от того, чтобы на их руках была кровь. Я понимаю, что вам там сложно и трудно в Беларуси, но нам тяжелее и сложнее, потому что у нас каждый день убивают людей, убивают детей. Девочка в Мариуполе умерла, так как воды не было. У нас бомбят города, бомбят русскоязычные города Харьков и Мариуполь. У нас бомбят столицу.

Как бы вам ни было трудно, отказывайтесь от преступных приказов, не идите воевать против Украины. И завершите то, что Вы предприняли два года назад. Вы, как и мы, заслуживаете свободы. Как и вам, так и нам нужно бороться за эту свободу. Мы за нее боремся, вам нужно продолжить борьбу, достопочтенный белорусский народ.

"Несколько сотен белорусов согласились принять участие в борьбе за независимость Украины".

— Что, с вашей точки зрения, могут сделать белорусы в этой ситуации, чтобы поддержать Украину? Святослав Вакарчук говорил мне в интервью, что слов мало. Нужны действия. Что могут белорусы сделать для освобождения Украины — и для освобождения Беларуси, соответственно?

— Во-первых, рядовые белорусы должны отказываться воевать против Украины. Это реально. И каждый белорус должен это осознать, что вы не можете иметь украинскую кровь на ваших руках.

Во-вторых, белорусы должны в самой своей стране навести порядок. Белорусы должны иметь демократическую страну, белорусы должны иметь право на жизнь.

В-третьих, Украина пригласила всех, кто готов защищать Украину с оружием в руках. Я знаю о том, что несколько сотен белорусов согласились принять участие в борьбе за независимость Украины. Каждый на своем месте способен сделать что-то, чтобы помочь Украине выстоять в этой святой войне за нашу свободу.

"Лукашенко уничтожил свою страну, бросил Беларусь под ноги Путина"

— Как вы считаете, является ли сейчас, являлся ли два года назад Александр Лукашенко самостоятельным политиком?

— Лукашенко никогда не был самостоятельным политиком. Теперь он стал военным преступником. И Лукашенко уничтожил свою страну, он бросил Беларусь под ноги Путина. И таким он войдет во всемирную историю, которая запишет его коллаборационистом, предателем своей страны и своего народа.

— По вашему опыту, нужно ли украинским властям сейчас разговаривать с Лукашенко? Можно ли доверять ему, нужно ли с осторожностью относиться к переговорному процессу на белорусской территории?

— Лукашенко сейчас никто. Мы десятки раз говорили... Вспомните, как он рассказывал, что никогда с территории Беларуси никто не нападет на Украину, что он никогда не позволит, чтобы территорию Беларуси использовали против Украины. Это патологический лжец. Вести с ним разговор? О чем? Он сообщник вместе с Путиным. Поэтому вообще оказалось, что фактически Россия через Лукашенко совершила аннексию Беларуси. Сегодня Беларусь аннексирована Россией. Возможно, что не юридически, но фактически так есть.

"Я убежден, что настоящий белорусский флаг будет развеваться над Минском"

— Украина не признала Лукашенко президентом после августа 2020-го. Есть ли у вас объяснение, почему Владимир Зеленский не встретился с демократическим лидером Светланой Тихановской, с которой встретились, и не один раз, пожалуй, все лидеры демократических стран?

— Я бы очень хотел, чтобы в Беларуси был законно избранный президент. Я уверен и убежден, что Украина выстоит и настанет время, когда украинский президент встретится с новоизбранным, законным президентом свободной Беларуси.

— Если Украина победит в этой войне, перспективы России как государства выглядят катастрофическими. Какие будут перспективы Беларуси после победы Украины, и что должно происходить, чтобы победа Украины стала для Беларуси и освобождением от диктатуры?

— Я убежден, что если победит Украина, победит и весь свободный мир. Нас ждут кардинальные изменения на нашем пространстве. Я убежден, что Беларусь вернется к своей исторической, европейской семье. Я убежден, что настоящий белорусский флаг будет развеваться над Минском.

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