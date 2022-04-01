Появились новые кадры атаки вертолетов Ми-24 на нефтебазу в Белгороде 21 1.04.2022, 12:57

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Российская ПВО оказалась неспособной даже их заметить.

Появились новые кадры прохода двух вертолетов Ми-24 над Белгородом.

Несмотря на отсутствие официальных подтверждения, журналист Юрий Бутусов утверждает, что уничтожение нефтебазы в Белгороде – это результат спецоперации украинских военных, передает УНИАН.

«Сегодня в 5.50 утра два украинских боевых вертолета Ми-24, вылетевших из Украины в российский Белгород на сверхмалых высотах, незаметно для российской противовоздушной обороны, ударом неуправляемыми ракетами уничтожили стратегически важную нефтебазу, расположенную в самом город», - пишет Бутусов у себя в ФБ.

Он также сообщил, что «в настоящее время горит 8 баков, в которых находится 16 тысяч кубометров горючего. Российская ПВО оказалась неспособной даже заметить наши вертолеты, успешно вернувшиеся на базу после выполненного задания».

Российское Минобороны и лично Путин много раз заявляли о полном уничтожении украинской авиации, так что оказалось, что мы громим россиян прямо в областном центре, через который проходит логиститика Западного военного округа ВС РФ.

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