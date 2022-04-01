В Донецке умер российский пропагандист Андрей Бабицкий 12 1.04.2022, 18:07

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С 2015 года он работал в «ДНР».

В Донецке умер российский пропагандист Андрей Бабицкий. До Евромайдана 2014 года Бабицкий работал на «Радио Свабода», но после он поддержал аннексию Крыма, связался с прокремлевскими изданиями и переехал жить в подконтрольный сепаратистам Донецк, сообщает «Интерфакс».

Бабицкому было 57 лет.

Он получил известность, работая корреспондентом в годы первой и второй чеченских войн, притом выражал соболезнование к чеченцам.

В 2000 году его сначала задержали российские силовики, а после обменяли на пленных российских солдат. Чеченцы Бабицкого освободили, но вскоре после этого его снова задержали в России, оштрафовав из-за поддельных документов.

Работу Бабицкого в Чечне критиковал Владимир Путин, который в то время был кандидатом в президенты. «Нехорошо сотрудничать с бандитами и писать, что они головы отрезают нашим солдатам, чтобы показать весь ужас этой войны», — говорил тогда Путин.

На «Радио Свобода» Бабицкий работал до 2014 года, но, как и многие другие россияне с репутацией демократов, не выдержал идеологического испытания «русской весной». В 2014 году он поддержал присоединение Крыма к России и оставил «Радио Свобода». С 2015 года он работал в «ДНР», писал для российских СМИ.

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