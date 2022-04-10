ВСУ останавливают путинских оккупантов (онлайн) 10.04.2022, 8:00

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46-й день Отечественной войны украинского народа.

Украина героически сражается за свою свободу. Россия готовится к массированному наступлению на Донбасс. Продолжается героическая оборона Мариуполя. Украинским войскам удаются позиционные контратаки в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 46-го дня войны. Что происходило в Украине 9 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

8:46 Оккупанты убили 177 детей в Украине с начала полномасштабной войны. Более 336 украинских детей получили ранения.

8:35 Российские оккупанты упорно пытаются взять под контроль населенный пункт Александровка. Однако штурм на Южнобугском направлении вновь не дал противнику желаемого результата.

Как заявили в Генштабе ВСУ, во время очередного наступления враг потерял почти роту личного состава тактической группы.

8:30 Противник пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над городом Мариуполь. Также, оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

8:23 В Украине гибнут оккупанты из самых разных частей РФ. Сообщается о ликвидации 22-летнего Винера Сайфуллина из Башкирии.

8:14 Российские оккупанты начали сбрасывать на Харьков бомбы на парашютах. Издание Defense Express пишет, что это кассетные боеприпасы 9М55К.

8:13 S&P снизила рейтинг России в иностранной валюте до «выборочного дефолта».

8:12 НАТО хочет укрепить свое постоянное военное присутствие на своей границе, пишет The Telegraph.

8:07 В Запорожской области уничтожены танк РФ и ремонтный автомобиль противника.

8:04 Вооруженные Силы Украины нанесли удар по скоплению сил российских оккупантов в Мелитополе. Сообщается, что это пятый удар по войскам РФ в этом городе. Мелитополь становится новой Чернобаевкой.

8:01 Кадыровский театр продолжает радовать нас новыми постановками. На этот раз роль «захваченного в плен украинского разведчика» исполнил мариупольский бездомный.

8:00 Западная разведка узнала о намерениях России вторгнуться в Украину еще летом 2021 года

В то же время спутниковые снимки указывали на планирование РФ широкой операции еще год назад, но тогда аналитики плохо понимали намерения Кремля.

23:55 За сегодня военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отразили 8 атак врага.

Украинские защитники уничтожили: 4 танка;

8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 самолет; 1 вертолет; 4 беспилотных летательных аппарата; 3 крылатых ракеты врага.

23:41 Украина ввела торговое эмбарго против России. Запрещен импорт товаров из РФ на таможенную территорию Украины, заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

23:30 Украинские защитники уничтожили российскую гаубицу 2С3 "Акация" в Черниговской области.

23:16 Какие последствия будет иметь уход западных брендов из Беларуси.

23:05 Невзоров указывает на главное отличие украинцев от русских.

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