Украинские военные ликвидировали крупную партию офицеров РФ

Украинские военные ликвидировали крупную партию офицеров РФ6
- 10.04.2022, 11:21
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Кто пополнил списки «200-х»?
Бойцы ВСУ обратили в «груз 200» новую партию офицеров армии РФ, сообщает командование Сухопутных войск Украины.
Списки уничтоженных командиров врага пополнили:
командир артиллерийского реактивного дивизиона 200 омсбр подполковник Динар Хаметов из села Пестрецы, Татарстан;
командир парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной гвардейской десантно - штурмовой бригады майор Ягидаров Денис, выпускник Рязанского высшего воздушно - десантного командного училища;
командир мотострелковой роты, старший лейтенант Зайцев Дмитрий выпускник Московском ВОКУ;
командир взвода управления ГСАДн 37 омсбр старший лейтенант Доржиев Мунко из бурятского улуса Хойтобэе;
лейтенант Росгвардии Максим Концов.