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Украинские военные ликвидировали крупную партию офицеров РФ

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  • 10.04.2022, 11:21
  • 16,492
Украинские военные ликвидировали крупную партию офицеров РФ

Кто пополнил списки «200-х»?

Бойцы ВСУ обратили в «груз 200» новую партию офицеров армии РФ, сообщает командование Сухопутных войск Украины.

Списки уничтоженных командиров врага пополнили:

командир артиллерийского реактивного дивизиона 200 омсбр подполковник Динар Хаметов из села Пестрецы, Татарстан;

командир парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной гвардейской десантно - штурмовой бригады майор Ягидаров Денис, выпускник Рязанского высшего воздушно - десантного командного училища;

командир мотострелковой роты, старший лейтенант Зайцев Дмитрий выпускник Московском ВОКУ;

командир взвода управления ГСАДн 37 омсбр старший лейтенант Доржиев Мунко из бурятского улуса Хойтобэе;

лейтенант Росгвардии Максим Концов.

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