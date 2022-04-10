В Польше задержали белорусского дальнобойщика с тремя промилле алкоголя в крови 12 10.04.2022, 11:43

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Водитель объяснил патрульным, что выпил «всего два пива накануне вечером».

Дорожно-патрульная инспекция Польши остановила белорусского дальнобойщика, который ехал на российском грузовике. Мужчину остановили для проверки документов, но в процессе выяснилось, что он пьян — это подтвердили тесты на содержание алкоголя в крови, сообщается на сайте польских властей.

Инцидент произошел вечером 6-го апреля недалеко от городе Радзымин в Мазовецком воеводстве. Инспектор дорожно-патрульной службы почувствовал у водителя грузовика запах алкоголя, заметил проблемы у него с координацией движений, также тот невнятно говорил. На место вызвали милицейский патруль.

Первый тест на алкоголь показал 2.81 промилле алкоголя в крови, а второй — 3.01. Дальнобойщик объяснил патрульным, что выпил «всего два пива накануне вечером».

Нетрезвого белорусского водителя задержали. Известно, что он вез 19 тонн груза в Германию. Сейчас по польским законам ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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