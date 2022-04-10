закрыть
10 апреля 2022, воскресенье, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский воин с позывным «Кот» в одиночку раскрошил два танка и три БМП оккупантов

6
  • 10.04.2022, 13:27
  • 7,972
Украинский воин с позывным «Кот» в одиночку раскрошил два танка и три БМП оккупантов

В бою также были взяты пленные.

Украинский 20-летний танкист с позывным «Кот» в одиночку раскрошил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса РФ.

В бою также были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

О подвиге героя рассказал журналист Юрий Бутусов. Это произошло, как он сам сказал, «где-то на Донбассе».

У украинского бойца на счету два года службы, тысячи боевых историй и полная уверенность в своих силах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип