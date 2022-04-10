Украинский воин с позывным «Кот» в одиночку раскрошил два танка и три БМП оккупантов 6 10.04.2022, 13:27

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В бою также были взяты пленные.

Украинский 20-летний танкист с позывным «Кот» в одиночку раскрошил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса РФ.

В бою также были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

О подвиге героя рассказал журналист Юрий Бутусов. Это произошло, как он сам сказал, «где-то на Донбассе».

У украинского бойца на счету два года службы, тысячи боевых историй и полная уверенность в своих силах.

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