Украинский воин с позывным «Кот» в одиночку раскрошил два танка и три БМП оккупантов

Украинский воин с позывным «Кот» в одиночку раскрошил два танка и три БМП оккупантов6
- 10.04.2022, 13:27
- 7,972
В бою также были взяты пленные.
Украинский 20-летний танкист с позывным «Кот» в одиночку раскрошил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса РФ.
В бою также были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.
О подвиге героя рассказал журналист Юрий Бутусов. Это произошло, как он сам сказал, «где-то на Донбассе».
У украинского бойца на счету два года службы, тысячи боевых историй и полная уверенность в своих силах.