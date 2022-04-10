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Под Запорожьем защитники Украины снесли из РПГ башню танку врага

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  • 10.04.2022, 13:45
  • 7,414
Под Запорожьем защитники Украины снесли из РПГ башню танку врага

Результат увидел командующий силами обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий силами обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения, защищающие позиции недалеко от Запорожья.

Во время рабочего визита командующий пообщался с украинскими защитниками. Те рассказали, как они с помощью РПГ снесли башню танку врага, сообщает УНИАН.

Также Наев поблагодарил волонтеров и небезразличных граждан, доставляющих необходимую гумпомощь в районы боевых действий.

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