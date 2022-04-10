Под Запорожьем защитники Украины снесли из РПГ башню танку врага

Под Запорожьем защитники Украины снесли из РПГ башню танку врага1
- 10.04.2022, 13:45
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Результат увидел командующий силами обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Командующий силами обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения, защищающие позиции недалеко от Запорожья.
Во время рабочего визита командующий пообщался с украинскими защитниками. Те рассказали, как они с помощью РПГ снесли башню танку врага, сообщает УНИАН.
Также Наев поблагодарил волонтеров и небезразличных граждан, доставляющих необходимую гумпомощь в районы боевых действий.