Сколько стоит белорусам слетать в Европу, США и на Мальдивы из соседних стран? 4 10.04.2022, 17:25

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Границы открыты.

Новость об открытии наземных границ как-то ошарашила, а что же с этим делать, не совсем понятно. Ехать на закупы в Польшу? В пятидесятый раз посмотреть на гору Гедимина в Вильнюсе? Есть варианты покруче.

«Онлайнер» собрал для вас пять популярных «мест мечты», куда обычно белорусы отправлялись лоукостами, и посмотрел, как до них добраться, сколько это стоит и какие правила нужно соблюсти. Париж, Рим,

Нью-Йорк, Мальдивы и Канары — это топ этого материала, но вы можете сориентироваться и по другим направлениям.

Уточним: чтобы планировать эти путешествия, чаще всего нужны шенгенская туристическая виза и сертификат о завершенной вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ. Цены журналисты смотрели на ближайшие месяцы — апрель и май, потому что некоторые перевозчики еще не продают билеты на самый активный туристический сезон. Цены были актуальны на момент написания текста (10 апреля). Также важно учитывать, что правила въезда могут резко меняться.

Париж

Билеты из Варшавы на ближайшие месяцы начинаются от 59 рублей на одного в одну сторону (конечно, без багажа). Есть шансы выловить такие в мае, апрельские же обойдутся минимум в 120 рублей. Например, рано утром 16 мая можно долететь прямым лоукостом Ryanair меньше чем за 2 с половиной часа и за 83 рубля. Если брать вместе с обратным билетом (допустим, вечер 22 мая), поездка в город мечты будет стоить 276 рублей. Это без пересадок и багажа.

Из Кракова в апреле билеты чуть дороже варшавских (от 72 рублей в одну сторону), в мае минимальный ценник выше, чем в польской столице (83 рубля). Также есть прямые рейсы.

Лететь в Париж из Вильнюса, на первый взгляд, не так выгодно: один билет в апреле начинается от 150 рублей, в мае — от 57. Например, берем прямой рейс на 9 мая и платим 141 рубль, а если туда и обратно 16 мая, то выходит даже выгоднее, чем из Варшавы, — 246 рублей в обе стороны. Парой дней раньше — и уже почти плюс 200 рублей к этой цене. К тому же в Литву по туристической визе сейчас не попасть: для въезда нужны основания.

Что с правилами въезда? Для путешественников, привитых одобренными в ЕС вакцинами, при въезде не требуется никаких дополнительных тестов. Доказательства вакцинации достаточно, чтобы прибыть во Францию вне зависимости от страны происхождения.

Для непривитых путешественников сохраняется обязанность предъявить отрицательный тест, но меры по прибытии (тест, изоляция) отменяются, если они прибывают из стран, входящих в «зеленый» список, характеризующихся умеренной циркуляцией вируса. Беларусь в этот список не входит, но входят наши европейские страны-соседки, из которых мы и планируем приезжать в путешествие.

«Если непривитые путешественники прибывают из страны из „оранжевого“ списка, они должны по-прежнему представлять веские причины, оправдывающие необходимость их приезда на материковую часть Франции, и всегда могут быть подвергнуты выборочному тесту по прибытии», — говорится на сайте французского МВД.

А внутри Франции с 14 марта отменили большинство коронавирусных ограничений. Например, с этого дня больше не нужен ковид-паспорт для доступа в места общественного пользования: бары, рестораны, кинотеатры и фитнес-центры. Носить маски на улице необязательно, это требование сохранилось только для использования общественного транспорта.

Рим

92 рубля — за такую сумму еще возможно купить билет из Варшавы в апреле, и это минимум. Майские даты доступны от 59 рублей. Самый дешевый прямой (и удобный по времени вылета) рейс 10 мая обойдется в 123 рубля благодаря лоукост-авиакомпании Wizz Air, время полета — почти 2 с половиной часа. Есть и предложение от Ryanair за 95 рублей, но там столько пересадок, что дорога в Рим займет полтора дня.

Из литовской столицы в итальянскую майский прайс начинается от 75 рублей. Смотрим дату 8 мая. Прямой рейс — от 178 рублей, а самый дешевый — от 125, но с долгой пересадкой в Лондоне (вариант для тех, у кого есть британская виза). Обратный билет из Рима в Вильнюс в мае начинается от 71 рубля, по этой цене еще есть прямой утренний рейс от Ryanair.

Правила въезда в Италию. С 1 марта в эту страну можно въезжать без карантина. Требуется заполнение специальной формы для пассажиров, а также Green Pass, подтверждающий вакцинацию, выздоровление от коронавируса или отрицательный результат теста на COVID-19. Такие меры действуют пока что до 30 апреля.

Для въезда подходит любой сертификат о завершенной вакцинации, но только признанным Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратом. Кроме сертификата о прививке, подойдет и справка о полном выздоровлении от COVID-19, а также отрицательный молекулярный (ПЦР) или антигенный тест, сделанные не более чем за 72 и 48 часов до приезда соответственно. Даже если человек при въезде в Италию не предъявил таких документов, он все равно может въехать, но должен пройти карантин в течение 5 дней. Сертификат о вакцинации действителен в течение 9 месяцев после завершения цикла вакцинации или введения бустерной дозы.

В самой Италии постепенно начали отменять коронавирусные ограничения с 1 апреля. Так, например, с этого дня уже не нужен Green Pass на террасах баров и ресторанов, для входа в музеи, банки, госучреждения, почтовые отделения, а также для использования общественного транспорта (кроме междугороднего). Маски на улицах носить необязательно, но в закрытых помещениях и транспорте такая мера пока сохраняется. Планируется, что полностью систему «зеленых паспортов» отменят 1 мая.

Нью-Йорк

Майские билеты в этот американский город из Варшавы начинаются от 841 рубля в одну сторону, апрельские — от 908. Такие дешевые билеты — с пересадками (часто не с одной), а прямые от польского перевозчика LOT стартуют от 2200 рублей (зато с багажом и всего чуть более 9 часов в пути). Пытаемся спланировать относительно дешевую поездку в Нью-Йорк. Например, летим туда 16 мая за 1063 рубля, а возвращаемся 30-го за 1070. Правда, багаж в таких билетах не учитывается (потому что какие-то отрезки летим лоукостом Ryanair). В пути туда — целых две пересадки: в Милане и Барселоне. Дорога в сумме займет 2 дня и 5 часов. Обратный путь тоже нелегок: через Торонто и Дубай. На это потребуется 1 день и 7 часов. Отчаянный маршрут, зато бюджетный: прямой на эту дату из Нью-Йорка в польскую столицу начинается от 3373 рублей.

Из Вильнюса лететь с пересадками в плане стоимости примерно так же, как и в плане мук путешественника. К слову, прямых рейсов по маршруту нам найти не удалось. Самый быстрый — с одной пересадкой — 12 часов в дороге и 6133 рубля. Проще уж улетать из столицы ОАЭ, куда есть прямые рейсы «Белавиа». Беспересадочные билеты Дубай — Нью-Йорк будут стоить от 1630 рублей.

Что нужно, чтобы попасть в Нью-Йорк? Во-первых, виза США, во-вторых, обязателен сертификат о завершенной вакцинации препаратами, которые признает ВОЗ. Если вы не полностью вакцинированы против COVID-19, вам не разрешат сесть на рейс в Соединенные Штаты, но есть некоторые исключения (например, если вакцинация противопоказана по состоянию здоровья).

Внутри США носить маску, закрывающую нос и рот, необходимо в закрытых помещениях общественного транспорта (включая самолеты) при поездках в Соединенные Штаты, внутри них или за их пределами, а также в помещениях транспортных узлов США (включая аэропорты).

Мальдивы

С 1447 рублей начинается апрельский и майский перелеты из Варшавы на Мальдивы, примерно такие же минимальные ценники пока доступны на июнь. Правда, попасть на райские острова без пересадок не получится. Дорога займет минимум 16 часов. Опять же основным транзитным пунктом становится аэропорт Дубая, поэтому есть ли белорусам смысл лететь через Варшаву? Не совсем. За 809 рублей можно полететь из столицы ОАЭ уже в этом месяце, от 745 начинается стоимость одного билета в мае — но это опять же с пересадкой, зато общий путь займет 9 часов вместо 16. За прямой из Дубая придется отдать более чем 2600 рублей. С Вильнюсом ситуация та же, что и с Варшавой.

Правила въезда. С середины марта в Мальдивской Республике отменен чрезвычайный режим, введенный из-за коронавируса. С этого момента для всех туристов ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации больше не нужны. По приезде в это государство иностранным туристам нужно предоставить подтверждение бронирования в утвержденном туристическом объекте и купленный обратный билет. Также в течение 72 часов до выезда на Мальдивы и обратно нужно заполнить форму «Декларация путешественника».

Внутри страны все тоже достаточно мягко. Маски отменены, можно спокойно путешествовать между островами. Магазины, рестораны, бары и ночные клубы работают в обычном режиме.

Канарские острова

В качестве примера возьмем самый крупный остров — Тенерифе. Попасть туда из Вильнюса в апреле можно минимум за 187 рублей, в мае ценник стартует от 152, в июне — от 164. Обратный билет в этом месяце недешевый: начинается от 227 рублей за пассажира, в мае — от 156. С прямыми перелетами есть вопросы и здесь. Смотрим дату 7 мая для вылета. Самый дешевый вариант — с двумя пересадками, без багажа и с общим временем пути 16 часов и 40 минут, зато 180 рублей. Относительно бюджетный и самый быстрый из литовской столицы — ранний вылет, 9 часов и 45 минут в дороге, 678 рублей и без багажа.

Из Варшавы все выглядит приличнее. Цена билета в апреле начинается от 150 рублей, в мае — от 98. Представим, что летим на Тенерифе 3 мая. Самый дешевый билет обойдется в 152 рубля (две пересадки и почти сутки в дороге). Зато прямой рейс от лоукоста Wizz Air стоит 433 рубля (около 6 часов в пути). Все эти билеты без багажа, за который в лоукостах нередко нужно заплатить, как за билет, а то и больше.

Неплохим вариантом также будет добраться до Милана, а оттуда уже лететь на испанский остров. Ценники в мае — от 70 рублей, прямые рейсы и дорога 4 с половиной часа. Из Вильнюса до Милана можно долететь в мае за 52 рубля.

Для въезда в Испанию, кроме наличия шенгена, нужно заполнить специальную медицинскую форму, а также предоставить один из документов: сертификат о полной вакцинации, результат ПЦР-теста или теста на антиген, документ о том, что вы переболели коронавирусом.

Сейчас на Канарских островах нет обязательного масочного режима на улице, защитное средство нужно использовать, только если нет возможности соблюдать полутораметровую дистанцию и в закрытых помещениях. Также полностью восстановлено передвижение между островами, открылись бары и рестораны, а также основные туристические объекты.

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