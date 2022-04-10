«Причина продажи – отъезд из страны» 10.04.2022, 18:56

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Как белорусский авторынок реагирует на предложения эмигрирующих.

Просматривая объявления, сейчас довольно часто можно наткнуться на такие, в которых указано, что причина продажи – переезд за границу. Автобизнес поинтересовался у специалистов по подбору, которые ежедневно осматривают машины и общаются с продавцами, ощутили ли они прирост предложений от эмигрантов.

"Красивая легенда"

Николай скептически относится к указываемой в объявлениях информации об отъезде из страны и считает, что часто она не соответствует действительности:

"Переезд за границу в качестве причины продажи автомобиля указывали и раньше. В 99% случаев это легенда или только часть правды. Сейчас подобные предложения от уезжающих по низу рынка стали встречаться чаще, но все равно они единичны. Обычно хорошая машина продается друзьям, родственникам, знакомым, знакомым знакомых. За копейки достойный экземпляр никто не отдаст, в конце концов всегда можно оформить доверенность на родственника с правом продажи.

В любом случае к таким историям я отношусь скептически. Даже если продавец реально уезжает – проверить это достаточно сложно, только если не знаком с человеком лично или через несколько рукопожатий. В остальном – красивая легенда. Лучше считать именно так, а не соблазняться на "вкусное" предложение".

"Расслабляться не стоит"

Руководитель компании "Автогарант" Евгений Захарченко не согласен с коллегой. По его словам, автомобили от эмигрантов в продаже стали встречаться регулярно. Но далеко не всегда это достойные варианты по выгодной цене:

"Машин, в качестве причины продажи которых указан переезд за границу, по моим наблюдениям, стало заметно больше. И это еще далеко не все покидающие страну продают свои автомобили. Многие уехали, переоформив машины на родителей или других родственников, с расчетом на то, что какое-то время понаблюдают за происходящим, а потом будут принимать решение: возвращаться обратно или оставаться, распродавая то, что осталось здесь. Такие примеры среди друзей и знакомых наверняка найдутся у многих.

С предложениями от эмигрантов мы уже сталкиваемся. Правда, убедиться в правдивости историй про отъезд сложно, поэтому просто смотрим по человеку и оцениваем достоверность сказанного.

Что касается самих автомобилей, то в большинстве случаев это экземпляры от собственников и среди них встречаются действительно неплохие варианты. При этом продавцы готовы хорошо торговаться. Чаще всего с пометкой об отъезде из страны предлагаются машины стоимостью от 15 тыс. долларов. Откровенных "корчей" по 5-6 тысяч долларов я не видел.

Какие-то общие выводы относительно состояния продаваемых по причине переезда автомобилей пока делать рано, статистики мало. Попадаются как хорошие экземпляры недорого, так и машины в не самом лучшем состоянии по средней цене. В этих случаях вопрос срочности продажи перед хозяином, видимо, не стоит.

В целом, пометки "срочно", "продажа в связи с отъездом" в объявлении не значат, что в действительности там будет хороший вариант. Поэтому расслабляться покупателям не стоит. Даже люди, в самом деле покидающие страну, могут продавать хлам – об этом надо помнить".

"Можете спокойно уезжать"

Отъезд хозяина машины за границу – отличная легенда для перекупов и автохаусов. Евгений подтверждает, что они уже начали использовать тренд в своих интересах:

"Доводилось сталкиваться с ситуациями, когда в объявлениях было написано про отъезд, а автомобили продавали перекупы. Совсем свежий пример: в описании сказано, что машина от одного владельца, в собственности два года, продажа в связи с переездом за границу. Приезжаем на осмотр – и видим авто на российских транзитах, в ПТС которого записан другой человек. Владелец действительно был один, а перекуп не стал себя вписывать.

В эту тему, похоже, начинают встраиваться и автохаусы. Пока я не могу сказать, что они какие-то машины позиционируют как хорошие недорогие варианты от эмигрантов. Но буквально на днях мой товарищ выставил свой автомобиль на продажу. Ему звонят из автохауса и озвучивают заготовленный текст: "Здравствуйте, сегодня люди продают машины в том числе по причине отъезда за границу. И нам кажется, что это ваш случай". Они пришли к такому выводу, потому что автомобиль продается дешевле рыночной цены. И продолжают: "Можете спокойно уезжать, а мы вашу машину продадим и деньги передадим родственникам". При этом человек вообще не планирует покидать страну".

Казалось бы, хорошая машина по минимальной цене должна продаваться быстро. Но не все так просто. Не исключено, что платежеспособные белорусские покупатели, готовые приобретать автомобили стоимостью около двадцати тысяч долларов и дороже, отправляются в том же направлении, что и их продавцы. Или просто не готовы тратить сегодня внушительные суммы денег.

За реальными примерами далеко ходить не надо. Знакомая, покидающая страну, продает пятилетний автомобиль с четырьмя кольцами на решетке радиатора, купленный в Минске новым. Машина обслуживалась исключительно у официального дилера, ее пробег менее 150 тысяч километров, выставлена по низу рынка. Но реального интереса со слов хозяйки к машине нет: "Звонят в основном россияне, которые сходу пытаются сторговать две тысячи долларов".

Bердикт

За границу сегодня действительно уезжают многие белорусы, продавая при этом свою недвижимость и автомобили, причем иногда по минимальным ценам. Но если вы рассчитываете недорого приобрести хорошую машину – вам как минимум нужно быть внимательным. Потому что для одних переезд за границу – правда жизни, а для других – легенда, позволяющая продать проблемный автомобиль.

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