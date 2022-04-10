В Зембине Борисовского района рухнула стена старинного костела 10.04.2022, 19:15

Теперь собираются снести его фронтон.

В ночь с субботы на воскресенье в деревне Зембин Борисовского района рухнула боковая стена храма Вознесения Девы Марии. Есть опасность дальнейшего обрушения остатков здания, пишет zerkalo.io.

По словам местных жителей, правая стена костела вместе с частью фронтона рухнула в промежутке с одиннадцати вечера до часа ночи. Никто не пострадал. В воскресенье на место приезжал ксендз и сказал, что через пару дней фронтон костела будут валить внутрь, чтобы он сам не рухнул наружу: на другой стороне дороги находится жилой дом.

Сейчас дорога возле костела — а он стоит у трассы Р-3 Логойск-Бегомль-Браслав-граница Латвии — перекрыта для проезда с обеих сторон.

Руины костела Вознесения Девы Марии в Зембине — известная достопримечательность, притягивающая туристов. Здание в стиле барокко со скульптурой Божьей Матери на фронтоне было построено в 1798—1809 году на месте сгоревшего деревянного костела монастыря доминиканцев. В 1812 году после переправы через Березину в деревне останавливался Наполеон со своей отступающей армией, в костеле исповедовался перед смертью тяжело раненый французский генерал, которого затем в Зембине и похоронили. В 1832 году российские власти закрыли доминиканский монастырь, но костел продолжал действовать, в начале ХХ века храм капитально отремонтировали. В 1932 году его закрыли уже советские власти, и с тех пор костел стоял без использования и разрушался.

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