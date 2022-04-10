«Поток покупателей не прекращается ни на минуту» 12 10.04.2022, 20:02

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Накануне закрытия JYSK в Гродно скупают все товары.

После объявления, что датская сеть JYSK приостанавливает свою работу в Беларуси, во всех магазинах этого бренда начался тотальный ажиотаж. Гродненский JYSK, расположенный в ТРК Triniti, не стал исключением — последние дни там можно наблюдать именно такую картину. «Вечерний Гродно» посмотрел, что происходит внутри гродненского JYSK утром воскресенья, 10 апреля.

Напомним, известия о том, что бренд JYSK с 18 апреля приостанавливает работу всех белорусских магазинов (а их по стране насчитывается 11), появились вечером пятницы, 8 апреля.

Было объявлено, что приобрести товары через сайт магазина также станет невозможно.

Очевидно, это и стало дополнительным стимулом для того, чтобы сотни гродненцев, как и других белорусов, в чьих городах есть точка JYSK, отправились на оффлайн-шопинг.

Воскресенье, 11 часов. В магазине JYSK на втором этаже ТРК Triniti уже очень много людей. Длинная очередь к кассам заметна задолго до входа в торговый зал. На кассе работает три девушки-кассира, но даже такая усиленная бригада не может справиться с наплывом.

От момента прихода в очередь до момента прихода к кассиру проходит минут 15-20. Люди покупают буквально все — в руках у них можно заметить различные подушки, одеяла, коврики, органайзеры, вазы, стулья, обувь, свечки и многое другое.

Помимо трех кассиров, непосредственно в зале работает несколько консультантов. Журналисты насчитали трех работников в фирменном синем поло, и этого в сложившейся ситуации очень мало.

Они буквально разрываются между клиентами. В итоге нервы выдерживают не у всех. Одна покупательница попросила, чтобы ей сняли со стены зеркало, которое она хочет купить. Не дождавшись консультанта, она гневно выпалила в адрес кассирш:

— Если сейчас никто не подойдет, я сама полезу снимать это зеркало, а это чревато, сами понимаете. Позовите уже кого-нибудь!

— Девушка, мы кассиры, людей рассчитываем. Мы не можем уйти, понимаете? — ответила ей одна из кассирш.

В торговом зале там много народу, что кажется, что магазин вот-вот лопнет. Стоит признать, что в этом ажиотаже виновен и сам JYSK. Чтобы максимально разгрузить перед закрытием склады, с 8 по 11 апреля там объявили скидку 30 % на все товары.

Данная скидка суммируется с другими акциями в магазине. Всего в JYSK два вида ценников. Если принесешь на кассу товар на белом ценнике, то получишь скидку в те самые 30 %.

А вот товары на желтом ценнике получают двойной дисконт. Например, стильный комод на желтом ценнике стоит 419 рублей, однако владельцы карты клиента получают 35 % скидку и для них он стоит 269 рублей. Но сейчас на него дают еще 30% скидку, поэтому его финальный ценник сейчас составляет 189 рублей.

При этом если рассчитываться картами рассрочки вроде «Халвы», то все скидки действуют.

Журналисты уже говорили, как для кассиров, так и для консультантов сейчас «горячие» деньки. Как рассказал одна из работниц гродненского JYSK, к концу рабочего дня она буквально валится с ног:

— Поток покупателей не прекращается ни на минуту. С тех пор, как было объявлено о временном закрытии, весь персонал работает в режиме «просто выжить». Девочки на кассе в туалет не могут сходить или на обед из-за очередей. Товар расходится очень быстро. Еще пару дней такого ажиотажа, и можно будет закрываться раньше 18 апреля, потому что склад пустой будет, — шутит консультант. К слову, в связи с приостановкой работы весь персонал отправляют в оплачиваемый отпуск на неопределенный срок.

Надо заметить, что гродненцы в JYSK скупают не только всякую мелочевку, но и крупноформатные товары — кровати, комоды, стулья, столы и шкафы. На некоторых образцах в торговом зале можно заметить таблички «оплачено» или «отложено». Например, пожилые супруги Павел и Марина купили для сына с невесткой небольшой кухонный стол в подарок.

С учетом скидки они отдали за него 215 рублей. Еще 30 рублей заплатят за доставку (бесплатная доставка в JYSK при покупке от 400 рублей):

— Мы о скидках не знали, нам сын как раз и рассказал, что магазин закрывается. Хотел, чтобы мы себе что-нибудь купили, а мы решили ему с женой подарок сделать. Что сказать, нам цена понравилась. Недавно пенсию получили, вот и сложились деньгами. Мой супруг говорит, что все равно дорого. А что сейчас дешево? — отметила пенсионерка.

Напомним, скидка в 30 % будет действовать еще на протяжении понедельника, 11 апреля.

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