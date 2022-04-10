Священники УПЦ Московского патриархата требуют международного трибунала для патриарха Кирилла 7 10.04.2022, 22:34

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Опубликован иск.

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против российского патриарха Кирилла. Заявление священников обнародовал Андрей Пинчук на своей странице в Facebook.

Священнослужители требуют международного церковного трибунала для главы РПЦ Кирилла.

«Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну России против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла.

Главные наши обвинения:

1. Кирилл проповедует доктрину «русского мира», которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь;

2. Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия русских войск на территории Украины.

Мы надеемся, что Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей рассмотрит наше обращение и вынесет свое справедливое решение», — сказано в обращении.

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