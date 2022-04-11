Украина в преддверии большой битвы за Донбасс (онлайн) 2 11.04.2022, 7:40

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(Обновляется) Главные события 47-го дня войны.

Украина героически сражается за свою свободу. Российская армия наращивает присутствие военной техники вблизи Харьковской и Донецкой областей.

В это же время, на территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины только за прошедшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 47-го дня войны. Что происходило в Украине 10 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

11:25 В Латвии задержали гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже Служба госбезопасности Латвии сообщила, что мужчину подозревают в сборе информации о военных и стратегических объектах инфраструктуры.

11:19 Вместо опытных российских пилотов, которые погибают на войне в Украине или попадают в плен, за штурвалы самолетов садятся выпускники училищ. Им не хватает хватает навыков, часто они бьют по своим же позициям или их ликвидируют украинские защитники.

11:12 Пескова «ткнули носом» в зверства россиян под Киевом в прямом эфире британского телеканала.

11:06 Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель — с сегодняшнего дня открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий города с Киевом.

11:00 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Россия за сутки обстреляла область более 60 раз. Погибли 11 человек, включая 7-летнего ребенка. Еще 14 человек получили ранения. Оккупанты обстреливают жилые районы из «Градов» и «Смерчей».

10:52 Глава МИД Литвы: Cтраны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с «нефтяной опцией».

10:45 На открывшихся в понедельник валютных торгах в Беларуси доллар и евро резко подорожали. Российский рубль катится вниз.

10:40 Informnapalm опубликовал фото горящих флагов российских оккупантов. Сообщается, что это работа украинских партизан в оккупированной Каховке.

10:33 Всемирный банк спрогнозировал падение российской экономики в 2022 году на 11%. Инфляция составит 22%, импорт и экспорт упадут примерно на треть, считают аналитики. Согласно прогнозу, в 2023 и 2024 годах российскую экономику ожидает околонулевой рост.

При этом в организации отмечают, что «неопределённость по поводу прогнозов беспрецедентно высока» из-за продолжающейся военной агрессии в Украине и реакции мирового сообщества на происходящее.

10:22 «Самое больное и затратное — лекарства и врачи»: Белорусские пенсионеры рассказали о своих доходах и тратах.

10:16 Ночью над Харьковом сбили вражеский беспилотник, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Над Харьковом авиации мы не наблюдаем. Лишь кое-где беспилотные летальные аппараты как разведчики, один был этой ночью сбит», – сказал он.

10:10 В Запорожской области всего в 30 км от зоны боевых действия начали посевную. Сажают чечевицу и подсолнечник. Аграрии одеты в военную амуницию и выходят в поля только после того, как их предварительно проверят саперы.

10:04 Украинская певица выпустила хит в поддержку ВСУ с Зеленским, Кимом, Арестовичем и Сердючкой.

09:56 Один из крупнейших французских банков Societe Generale сообщил о решении покинуть российский рынок.

09:50 B селе Бузовая под Киевом нашли еще одну братскую могилу. Mестные жители рассказывают также о десятках убитых на дороге.

09:43 В Украине россияне впервые увидели унитаз? Рассказ украинских мирных жительниц об опыте общения с российскими мародёрами.

09:37 В Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения РФ погибли 183 ребенка, более 342 - получили ранения.

09:29 ВСУ уничтожили склад с боекомплектом рашистов возле оккупированного населенного пункта Луганщины. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

09:22 Глава украинского Николаева Виталий Ким рассказал о вечерних атаках России на город.

09:17 11 лет назад произошел взрыв в минском метро.

09:11 Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом — The Times со ссылкой на источники. Европейские дипломаты рассчитывают, что обе страны расширят возможности НАТО, в особенности в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС.

09:05 Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на 11 апреля:

08:58 Свежие данные разведки Британии - растет вероятность использования РФ фосфорных боеприпасов в Мариуполе.

08:50 За минувшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили четыре атаки российских оккупантов. Кроме того, украинские бойцы уничтожили пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

08:40 В Сети появилось видео удачной работы ПТРК «Стугна». Украинская система уничтожила танк РФ.

08:33 В воскресенье белорусы Тбилиси провели акцию солидарности в народом Украину и в поддержку белорусских политзаключенных.

08:27 "42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге, расследование военных преступлений на международном уровне началось, обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюска.

08:20 Освобожденная от оккупантов Ольховка на Харьковщине почти полностью уничтожена рашистами.

08:13 Украина, скорее всего, получит статус кандидата на вступление в ЕС в июне - глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

08:07 С 11 апреля отправить письмо из Финляндии в Беларусь больше не получится. Главная финская почтовая компания, государственная posti, объявила о приостановке перевозки писем и посылок между Финляндией и Россией, а также Финляндией и Беларусью. Приостановка касается движения почтовых отправлений в обе стороны.

08:01 Cилы обороны Украины уничтожили батальонно-тактическую группу РФ во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

07:56 В ФСБ провели "чистку" среди сотрудников, которые занимались "украинским вопросом" и поставляли Путину информацию о ситуации в Украине. Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

07:50 Российская армия наращивает присутствие военной техники вблизи Харьковской и Донецкой областей, в частности, в городе Валуйки и поселке Солоты Белгородской области.

07:45 Выборы во Франции. Согласно подсчету почти 100% бюллетеней, Эммануэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов с 27,6%. Марин Ле Пен набрала 23,41%. Жан-Люк Меланшон занимает третье место с 21,95%

07:42 Мини-фильм о том, как ВСУ уничтожают технику оккупантов.

23:50 Обращение Владимира Зеленского:

23:38 Украинские защитники сбили российский беспилотник и были поражены «техническими решениями» российских оккупантов.

23:25 Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что не все визиты зарубежных гостей в Украину становятся публичными. Например, недавно страну тайно посетил экс-министр обороны США. Так он объяснил в том числе неожиданный визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона:

"Есть люди, которые посещают нашу столицу. Это происходит почти каждый день. У нас много друзей, которые нас поддерживают. Но не все они публичны, не все они появляются на телевидении и в СМИ. Происходят консультации, встречи".

23:10 В Украине нет сейчас никакого затишья, стабилизации нет, российская армия пытается выполнить план минимум – захватить восток Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам основная цель врага – вся Украина.

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