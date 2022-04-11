Почта Финляндии прекращает доставку писем и посылок в Беларусь и Россию 3 11.04.2022, 7:54

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Приостановка касается движения почтовых отправлений в обе стороны.

С понедельника, 11 апреля, отправить письмо из Финляндии в Беларусь больше не получится. Главная финская почтовая компания, государственная posti, объявила о приостановке перевозки писем и посылок между Финляндией и Россией, а также Финляндией и Беларусью.

Приостановка касается движения почтовых отправлений в обе стороны.

Уточняется, что решение принято «на основании исключительных обстоятельств в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза».

Вся почта, которую не смогут доставить, будет возвращена отправителям.

Еще раньше, 15 марта, Posti прекратила пересылку в Беларусь и Россию EMS-отправлений. Тогда в компании объяснили причину, которая, возможно, распространяется и на теперешнее решение: «Военные действия России в Украине вызвали изменения в транспортировке международных отправлений». При этом о запрете на обычную почту речи не шло: в компании отмечали, что ее доставка является «обязанностью Posti, установленной законом».

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