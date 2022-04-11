Times сообщила о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО уже летом 8 11.04.2022, 8:22

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Страны задумались о своей безопасности после начала войны в Украине.

Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом, пишет (The Timeshttps://https://www.thetimes.co.uk/article/finland-sweden-set-to-join-nato-war-ukraine-latest-7m8bn6mf8) со ссылкой на официальных лиц США.

По их данным, членство в НАТО для обеих стран стало "темой разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, в которых приняли участие Швеция и Финляндия.

Отмечается, что Финляндия может подать заявку на членство в июне, после нее о своем желании вступить в НАТО сообщит Швеция.

Таким образом, в случае вступления двух стран в альянс число его стран-участниц вырастет с 30 до 32.

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