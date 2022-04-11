«Самое больное и затратное — лекарства и врачи» 5 11.04.2022, 10:02

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Фото: Reuters

Белорусские пенсионеры рассказали о своих доходах и тратах.

По подсчетам Минтруда и соцзащиты, средняя пенсия за март — 580 рублей. «Наша Нiва» спросила у пожилых людей, что они могут себе позволить на эти деньги и какие пенсии должны быть в Беларуси. Огромные суммы поглощают медикаменты и медицинские услуги. Подрабатывают на пенсии даже бывшие милиционеры.

«Одежду уже давно не покупал»

Алексею 57 лет. Он живет в Минске. Ранее мужчина работал милиционером в специальной роте, которая занималась сопровождением грузов. На пенсию Алексей ушел в 43 года.

«Люди с такой профессией идут на отдых раньше, так заведено. Сразу тогда устроился охранником в магазин, а сейчас работаю администратором в офисе.

Пенсия — 500 рублей, зарплата 480. Когда у меня бывают ночные смены, то могут добавить, но там не очень много. На коммунальные услуги, а также телефон, интернет у меня уходит 210 рублей в месяц. Сюда также входит оплата гаража, коммунальных на даче.

Больше всего трачу на продукты — 500 рублей. Это на жену и меня. Сейчас продукты очень подорожали. Соки мы не покупаем, сырокопченые колбасы тоже. В основном свинину, курицу, молочку берем. Я лично фрукты люблю. Могу себе яблок купить, бананов.

Много денег трачу на бензин. На днях заправлялся, за десять литров отдал 22 рубля. Каждые выходные на дачу езжу, еще иногда жену с работы забираю. Сам я на машине по городу не катаюсь, так как это дорого. Покупаю проездной», — говорит мужчина.

Алексей вместе с женой несколько раз болели коронавирусом. Много денег отдали на лекарства и реабилитацию.

«Особенно на препарат для разжижения крови. Где-то около 300 рублей в месяц.

Витамины покупаем, лекарства для нормализации работы сердца, желудка. Это где-то около 40 рублей в месяц. Ходил лечить бесплатно зубы. Вываливалась все время пломба. Платно не пошел, потому что дорого. На четвертый раз уже нормально пломбу поставили.

Конечно, на мою пенсию, если не работать, не проживешь. Получается, что будет хватать только на коммуналку и 300 рублей останется на еду. А что за них купить? Помогает, что на даче с женой выращиваем овощи, делаем закатки. Например, любим солить капусту.

Картошку не садим, с ней сложно — ее мы покупаем. А еще недавно взяли в кредит холодильник на шесть месяцев. Теперь выплачиваем по 245 рублей. Самый обычный взяли, белорусский «Атлант».

Откладывать у меня ни с зарплаты, ни с пенсии не получается. Себе я одежду уже давно не покупал. Те же новые туфли в белорусских магазинах стоят около 200 рублей. А где их взять? Обратил внимание, что скидок нет.

Из моих личных нужд — пена для бритья, шампунь, мыло. Домой тоже какие-нибудь средства для уборки покупаю.

Есть у меня слабость. Могу себе алкоголь какой-нибудь купить, но это не виски или коньяк, а бутылка простой водки», — говорит он.

Вообще мужчина считает, что пенсия должна быть в Беларуси не менее 1 500 рублей. Тогда на законном отдыхе человеку не нужно будет работать.

«Люди, которым приходится жить на одну пенсию, говорят, что привыкли. Но вы посмотрите на их лица»

Ольге 65 лет. Она живет в городе Фаниполь, в Минской области. Сейчас женщина на пенсии, но продолжает работать главным технологом в частной компании.

«Работа у меня достаточно сложная и напряженная, требует много знаний и опыта. Пенсия у меня 570 рублей. Зарплата — 1 500.

Денег мне хватает, но я не могу сказать, что на них можно жить беззаботно, не считать их. Большую часть раньше меняла на доллары, чтобы была подушка безопасности на пенсии. Благодаря тому, что еще работаю, смогли сделать ремонт в квартире. Теперь делаем его на даче. В хорошие, довоенные времена могли позволить себе отдых на море.

Какие у меня траты сейчас? Каждый месяц покупаю себе витаминно-минеральные комплексы, препараты для поддержания сердца и сосудов, чтобы работать продуктивно.

Помогаю детям, хотя они и не просят. У меня двое внуков, зарплаты у их родителей небольшие. На подарки для внучек, детей откладываю заранее. Хочу их радовать! Даже если уже буду только на пенсии, не буду работать, то все равно хоть немного, но буду откладывать», — говорит женщина.

Последние два месяца у Ольги не удавалось откладывать деньги. В связи с последними событиями она решила сделать небольшой запас продуктов и необходимых бытовых вещей.

«Из основных ежемесячных трат — коммунальные услуги в отопительный сезон, плюс интернет, домашний и мобильный телефоны — 145 рублей. Поскольку я задействована в продуктовой сфере, то покупаю продукты хорошего качества и средней цены. Покупаю мясо, птицу и готовлю сама. На продукты в среднем у меня идет 350-450 рублей. Плюс еще корма для животных. У меня собака и кот. Это 50 рублей в месяц.

Самый болезненный и затратный вопрос — лекарства и посещение врачей. Здесь не сэкономишь! Если ты здоровый человек, то тебе очень повезло. Покупаю таблетки от давления, стараюсь брать импортные. Пока работаю, могу себе позволить. Лекарства для сердца, нервов, успокаивающие препараты, для улучшения мозгового кровообращения, желудка, почек, печени. За месяц идет где-то от 100 до 200 рублей.

В прошлом году заболела собака. Пришлось выложить 300 рублей за лечение.

Ежедневный препарат для поддержания работы сердца собаке стоит 70 рублей, хватает на 2,5 месяца.

Лично я пользуюсь платными услугами стоматолога и кардиолога. В январе пришлось делать платную операцию. Бесплатно пришлось бы ждать очереди не менее четырех месяцев, а это было невозможно. В частном медицинском центре эта операция стоила 700 рублей. Я сделала дешевле, за 270. Обслуживание было ужасное», — говорит она.

Ольга считает, если бы она не работала, пенсии на качественные продукты и лекарства ей бы не хватало. И сам выбор хороших товаров в Фаниполе, по словам женщины, невелик.

«В нашем городке магазины заказывают продукты среднего и низкого ценового диапазона, — говорит женщина. — Хорошие продукты, которые стоят дороже, просто отсутствуют в нашем магазине. У людей нет возможности их приобретать. Ассортимент уже надоел, нет разнообразия.

Жить только на пенсию было бы сложно. Это находится в постоянном стрессе, что тебе не хватает денег. Люди, которым приходится жить на одну пенсию, говорят, что привыкли, нормально. Но вы посмотрите на их лица. Хмурые, озабоченные, без улыбок. Мы же на пенсии продолжаем жить. Не хотим быть убогими, носить одежду тридцатилетней давности. Пенсия должна быть такой, чтобы человек не находился в напряжении, чтобы не думал хватит или нет. А это от 500 до 700 долларов».

«В отпуск могу поехать, только если дети помогут. А так нет»

Виктору 63 года. Он живет в городе Барановичи, в Брестской области. Ранее мужчина работал строителем. В сентябре 2021-го ушел на пенсию.

«Я еще начинающий пенсионер. Пенсия — 636 рублей. Но я еще подрабатываю — 250 в месяц. Часть денег за то, что я работаю, из пенсии высчитывают.

Очень скромно живу за эти деньги. В принципе, когда я работал, у некоторых людей такая зарплата была, как у меня сейчас пенсия. Выживаем, как можем, — мы все, не только я», — говорит Виктор.

Мужчина живет в частном доме вместе с женой. На коммунальные услуги у них уходит около 200 рублей в месяц.

«Это когда с интернетом и телефоном. Сложно сказать, сколько у меня идет на продукты. Не считал. Деньги есть — покупаю, денег нет — не покупаю. Жена еще у меня на пенсии, но продолжает работать. Она медик, работает с людьми, которые болеют коронавирусом. Как-то так нам и хватает.

Жене вот на днях должны были сделать операцию, заменить сустав. Мы собрали деньги, все было готово, но не было доктора. Какая-то там заварушка, читал, что задержали много врачей-ортопедов», — говорит он.

Пока что Виктор обходится без лекарств и даже визиты к врачам для него редкость. Этот пункт расходов у него отсутствует.

«Конечно, человек натура такая, что чем больше, тем лучше. Для нормальной жизни пенсионеру нужно платить хотя бы 1 500 рублей, я так думаю. Сильно не размахнешься, но такие деньги закроют базовые нужды и можно будет что-то себе иногда покупать.

Каждый день растут цены. У меня, например, есть машина. Вот чтобы поехать к дочери и внуку в Минск, мне нужно заправиться. За месяц — 40 литров, это 100 рублей.

На подарки внуку не хватает, только на мелкие. Мои возможности и его требования очень разные. Ему все родители покупают. Мы только что-то символическое. Откладывать деньги у меня не удается. Трачу всю пенсию. В отпуск могу поехать, только если дети помогут. А так нет.

Хотя у меня огород. Может быть отдых с лопатой. Знаете, у некоторых пенсионеров в жизни есть только телевизор и диван. А у меня нет, надо немножко двигаться», — говорит Виктор.

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