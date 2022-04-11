Всемирный банк рассказал, на сколько может рухнуть ВВП Беларуси

Всемирный банк рассказал, на сколько может рухнуть ВВП Беларуси3
- 11.04.2022, 10:34
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Также ожидается двухзначная инфляция.
Всемирный банк выпустил обновленный прогноз развития экономик стран региона Европы и Центральной Азии на 2022 год. ВВП Беларуси, согласно новой оценке Всемирного банка, в этом году упадет на 6,5%, экспорт уменьшится на 14,2%, а импорт — на 18,6%.
Инфляция ожидается на уровне 21,1%, дефицит платежного баланса текущего счета оценен в 0,8% ВВП, госдолг составит 36,4% от ВВП.