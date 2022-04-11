закрыть
11 апреля 2022, понедельник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Всемирный банк рассказал, на сколько может рухнуть ВВП Беларуси

3
  • 11.04.2022, 10:34
  • 4,204
Всемирный банк рассказал, на сколько может рухнуть ВВП Беларуси

Также ожидается двухзначная инфляция.

Всемирный банк выпустил обновленный прогноз развития экономик стран региона Европы и Центральной Азии на 2022 год. ВВП Беларуси, согласно новой оценке Всемирного банка, в этом году упадет на 6,5%, экспорт уменьшится на 14,2%, а импорт — на 18,6%.

Инфляция ожидается на уровне 21,1%, дефицит платежного баланса текущего счета оценен в 0,8% ВВП, госдолг составит 36,4% от ВВП.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип