Режим Лукашенко стоит на грани технического дефолта 11.04.2022, 11:31

Белорусские чиновники говорят, что в стране не хватает евро и долларов.

Совет министров и Национальный банк Беларуси приняли постановление, в котором закрепили расчеты за кредиты Международного и Европейского банков реконструкции и развития, а также Северного инвестиционного банка в белорусских рублях. А резидентам стран, осуществляющих «недружественные действия», чиновники вообще решили не возвращать долгов. Екатерина Борнукова, академический директор BEROC, в разговоре с «Белсатом» говорит, что такие меры являются техническим дефолтом.

Белорусские чиновники говорят, что в стране не хватает евро и долларов вследствие санкций. В связи с этим решили возвращать кредиты Международного и Европейского банков реконструкции и развития, а также Северному инвестиционному банку в белорусских рублях. Кроме этого чиновники составили список стран, осуществляющих «недружественные действия» в отношении Беларуси. А Лукашенко своим указом разрешил не возвращать долги резидентам этих стран. В список включили Австралию, страны ЕС, Канаду, Лихтенштейн, Норвегию, Новую Зеландию, Албанию, Исландию, Македонию, Великобританию, США, Черногорию и Швейцарию.

«По сути это и есть технический дефолт. Когда говорят кредиторам: «Вот вам долги в белорусских рублях, берите». Но в контракте четко прописано, что оплата должна быть в другой валюте, это и есть технический дефолт. Пока это происходит только с некоторыми кредиторами, интересно, что России власти Беларуси такого не говорят. Селективный такой технический дефолт», – объясняет Екатерина Борнукова, академический директор BEROC.

Примечательно, что технический дефолт Лукашенко разрешил еще в марте, когда подписал указ № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». В нем прописано следующее:

«В случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое «замораживание» реализуемых на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте, министерству финансов, банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению совета министров (его президиума) обеспечивать исполнение обязательств перед такими странами в национальной валюте».

На самом деле расплачиваться с внешними долгами Беларуси все сложнее. Надеяться на золотовалютные резервы тоже не приходится. По словам экономистов Telegram-канала «Наши деньги», в Нацбанке осталось всего $ 2,8 млрд «живых» денег. Золотовалютные резервы в марте в целом снизились на 8,4 %. В итоге на 1 апреля 2022 года их общий объем составил $ 7,57 млрд.

Каким образом вероятный дефолт может затронуть белорусов?

Экономисты говорят, что технический дефолт может затронуть и белорусов, которые хранят свои валютные сбережения в банках или приобрели облигации Минфина. Вернуть свои средства в таком случае люди смогут только в белорусских рулях.

Но это, пожалуй, пока единственное последствие от возможного дефолта страны для граждан, считает Катерина Борнукова.

«Сиюминутным эффектом дефолта есть то, что государство не сможет больше заимствовать на внешних и внутренних рынках. Правда, для нас этот вопрос не такой и актуальный, так как на внешних рынках мы не можем давно заимствовать. Займы, которые берутся на внутреннем рынке, – они происходят не совсем на рыночных основаниях. Дело в том, что белорусские банки просто вынуждены приобретать облигации государства. И даже сейчас, когда наблюдаем селективный технический дефолт, они не могут сказать, что не хотят приобретать новых акций и хотят вернуть старые. В принципе такого быть не должно», – говорит экономист.

Еще одним последствием дефолта может оказаться требование кредиторов о возврате их средств в тот же момент. Правда, получила ли ранее Беларусь кредиты с такими требованиями, неизвестно, говорит Катерина Борнукова.

«Дефолт в долгосрочной перспективе подрывает имидж Беларуси как государства. Ранее наша страна всегда старалась выплачивать свои долги вовремя. А вот сейчас невыплаты повлияют на отношение к стране. Даже если Лукашенко уйдет, изменится режим, то все равно от прежнего дефолта будет чрезвычайно сложно отмыться, так как инвесторы не интересуются политическими аспектами и прекрасно помнят прошлое. Поэтому за это придется платить в будущем более высокими ставками по кредитам», – говорит эксперт.

Еще в середине марта агентство «Moody’S» определило рейтинг нашей страны как «Ca». Показатель состояния экономики Беларуси обвалился сразу же на четыре пункта и получил отрицательное значение, что говорит о вероятности дефолта. Эксперты «Moodyʼs» прогнозируют, что госдолг Беларуси в этом году достигнет 60% ВВП. Золотовалютные резервы будут довольно быстро исчерпаны.

Приток валюты в страну также под вопросом. На конец 2021 года почти 25 % белорусского экспорта поступало в страны ЕС. Сейчас из-за санкций в ответ на поддержание российской агрессии в Украине торговля с Западом приостановилась. А надеяться на новые кредиты в текущей ситуации не приходится.

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