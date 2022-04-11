Брестскую Жанну Д'арк перевели в СИЗО №3 5 11.04.2022, 14:55

3,262

Полина Шарендо-Панасюк

Активистка «Европейской Беларуси» верит в нашу общую с Украиной победу.

В Гомельской колонии 7 апреля осудили политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения).

Суд на прошлой неделе назначил ей в дополнение к двум годам заключения еще один год в колонии.

Полина — первая политзаключенная женщина в Беларуси, осужденная по этой статье.

Ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо сообщил сайту Charter97.org, что Полину перевели в гомельский СИЗО-3 до рассмотрения апелляционной жалобы, а потом этапируют в «крытую» тюрьму.

Также Андрей Шарендо рассказал нашем сайту, что Полина активно поддерживает Украину:

— Она знает о мужественных белорусских «рельсовых» партизанах, о белорусских отрядах добровольцев, которые с оружием в руках помогают украинцам, что любое движение оккупантов в Беларуси становится известно. Полина верит, что наша общая победа близко, нужно только продолжать борьбу.

До этих пор каждый человек может поддержать ее денежным переводом, так как после этапа в колонию это смогут делать только родственники.

Поддержите Полину Шарендо-Панасюк:

СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1а

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».