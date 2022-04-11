Что происходит в Беларуси на рынке арендного жилья? 11.04.2022, 14:48

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Истории квартиросъемщиков из разных городов.

Скачок курса инвалюты сказался на стоимости аренды квартир. Не секрет, что многие арендодатели привязывают ее к доллару (хотя официально платить можно только в рублях).

Ситуацию усложнило то, что многие банки закладывают большую разницу между курсами покупки и продажи. Например, когда доллар по Нацбанку стоил около 3,3 руб., фактически купить его можно было за 4 руб. И если в январе, например, за «однушку» в Минске надо было отдать 650 рублей (250 долларов по курсу 2,6 руб.), то уже в марте те же 250 долларов превратились в… 1000 руб. Как в этой ситуации поступили арендодатели и квартиросъемщики? Удалось ли согласовать аренду? «АиФ» задал этот вопрос своим читателям.

Александра, арендодатель (Минск): «Мы с мужем сдаем однокомнатную квартиру в Минске уже 2-й год. Цену в последнее время не меняли - $250 в эквиваленте. Но, как только курс вырос, задумались, что съемщику будет наверняка сложно выплачивать такую сумму, поэтому сбросили цену до $200 в эквиваленте. Оплату по-прежнему будем принимать только с привязкой к курсу доллара».

Алексей, съемщик (Минск): «Уже несколько лет снимаю двухкомнатную квартиру в столице. Хозяйка просто замечательная, мы с ней сразу нашли общий язык. Она пошла мне навстречу и зафиксировала курс доллара на отметке 2,7 рубля».

Елизавета, арендодатель (Мозырь): «Около года сдаю мужчине однокомнатную квартиру. Цены у нас в городе не такие высокие, как в столице, и за жилье я беру $110 в месяц в эквиваленте. Сумма существенно не изменилась из-за роста курса. Съемщик не просил снизить цену, поэтому лично для меня ничего не изменилось».

Наталья, съемщик (Новогрудок): «Недавно развелись с мужем, у меня остался маленький ребенок (2 года). Бывший супруг съехал, и теперь квартиру я снимаю сама. До повышения курса стоимость была $160 в месяц в эквиваленте. После того как курс резко стал расти, мне позвонил хозяин квартиры и сказал, что не будет поднимать стоимость в рублях. Плачу в белорусских рублях».

Мария, арендодатель (Осиповичи): «У нас с мужем в Осиповичах есть квартира и дача. Мы уже давно переехали на дачу, а квартиру сдаем старенькой бабушке за 100 руб. Оплату всегда брали в бел. руб. Когда курс вырос, мы даже и не думали повышать цену, оставили все как есть. Нужно совершать добрые поступки, это самое важное».

Степан, съемщик (Брест): «Третий год снимаю двухкомнатную квартиру, живу один. Стоимость раньше была $200 в эквиваленте, я платил 520 бел. руб., а сейчас эта сумма превратилась в 640 бел. руб. Работы стало меньше, хозяин на уступки не идет… Если и дальше все будет продолжаться так же, придется искать квартиру подешевле».

Владислав, съемщик (Минск): «Несколько месяцев снимаю однокомнатную квартиру. По стоимости - $250 в пересчете. Раньше без труда оплачивал, но за последние недели курс стал больше, а работы - меньше. Из-за того, что снимаю жилье один, сумма стала нереальной. А ведь еще «коммуналка» и Интернет… Поговорил с хозяйкой, решили пока подождать, что будет с долларом. Если продолжит расти, она сказала, что снизит цену».

Елена, съемщица (Жодино): «Уже полгода как одна снимаю однокомнатную квартиру за $150. Когда курс пошел вверх, я пыталась поговорить с хозяйкой, но, к сожалению, единственная уступка, на которую она пошла, - повременить с оплатой, если возникли финансовые трудности».

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