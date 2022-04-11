«Думаю, к осени здесь никого не останется» 1 11.04.2022, 15:15

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Закроет ли ЕРАМ свой офис в Беларуси?

8 марта стало известно, что ЕРАМ уходит из России из-за войны в Украине, которую «начало российское правительство». Компания заявила, что осуждает происходящее «самым решительным образом». В Беларуси в EPAM находится крупнейший офис с более чем 10 тысячами сотрудников. Планируют ли его закрывать и что сейчас происходит в белорусском филиале изданию zerkalo.io рассказали работники компании. По просьбе собеседников их имена в тексте изменены.

«Для многих клиентов стало токсичным работать с командами из Беларуси»

Издание поговорило с двумя десятками работников EPAM, и все они заявляют, что белорусский офис работает в обычном режиме и речи о закрытии пока не идет.

— Аркадий Добкин не раз говорил на звонках о том, что EPAM будет оставаться в Беларуси так долго, как это будет возможно и уйдет только в случае невозможности продолжать работу, — говорит сотрудник компании Григорий. — EPAM в Беларуси и EPAM в России — это разные вещи. Во втором случае уход — это более имиджевый ход. А вот уход из Беларуси, если он случится, то будет связан с внешними обстоятельствами: или новыми законами белорусских властей, которые сделают невозможной работу здесь, или с новыми санкциями против Беларуси вроде крымских, или в том случае, если наша страна вступит в войну.

По словам сотрудников, с началом войны для многих клиентов стало токсичным работать с командами из Беларуси. Большая часть заказчиков поставила EPAM перед выбором: либо релокация, либо переход к другому исполнителю.

— Они говорят: можно нам другую команду, не из Беларуси. Необязательно, что команда плохая, но вот сама локация, к сожалению, для них уже неприемлема, — говорит сотрудник компании Альберт. — Поэтому для таких заказчиков EPAM вывозит команды и людей (кто согласен, конечно) в другие страны.

— Многим дали 1-4 месяца на релокацию команды. Если нет, то будет увольнение с проекта. Не с самого EPAM сразу. Но, думаю, в перспективе, компания все-таки будет убирать таких людей, — считает Сергей, работающий на клиентов компании из США.

Пока так поступают далеко не все заказчики. Есть и те, кто готов продолжить работу с программистами, которые находятся в Беларуси. Наши собеседники говорят, что таких около 25%, остальные либо отказались, либо еще не определились. Кроме этого есть заказы и внутри страны.

— Учитывая, что в Беларуси находится много персонала, работа которого завязана на функционирование внутренней кухни, то офисы здесь вряд ли закроют, ‒ говорит Евгений. — Думаю, это чисто финансовый вопрос: пока есть приток денег, офис будет открыт. Но, как вы сами понимаете, ситуация может измениться буквально за несколько недель.

Несмотря на то, что пока нет разговоров о закрытии офиса в Беларуси, многие беспокоятся о перспективе. Количество заказов для тех, кто остается в стране, неумолимо снижается.

— Новые заказчики не приходят, поэтому среди тех, кто решил остаться, получается большая конкуренция внутри. Даже «синьоры» не так просто могут устроиться, не говоря о тех, кто ниже, — делится мыслями Геннадий.

Поэтому, как говорят наши собеседники, компания не настаивает, но приветствует отъезд в другую страну минимум на 9-12 месяцев или хотя бы командировку на пару месяцев.

— Всеобщая релокация официально не объявлена, но количество запросов по ней, естественно, увеличивается. И компания ее всячески поддерживает, — рассказывает программист Иван.

Массовые отъезды

Волна отъездов сотрудников за границу началась в 2020-м. Собеседники отмечают: со временем она усилилась. Новой критической точкой стала война в Украине. Оценки того, сколько сотрудников белорусского офиса уже покинуло страну, у собеседников отличаются. Цифра доходит до 40%.

— Релокация и так шла очень большими темпами, и только набирала обороты и масштаб с 2020 года. Сейчас это уже точно почти каждый второй, — говорит Владимир. — По ощущениям, после начала войны темпы многократно ускорились. Появились дополнительные программы и варианты, снизились критерии. Похоже, что компания хочет вывезти как можно больше людей.

— Знаю точно, что почти все те, с кем я знаком, уехали, — говорит один из сотрудников компании. — На проекте в Беларуси остался я и еще один человек, который в ближайшие недели летит. Остальные с кем работал раньше, общался — почти все уже переехали.

— Из моей команды (около 100-150 человек) сейчас здесь примерно 40-30%, — объясняет Сергей. — Некоторые вернулись после первичного шока, чтобы решить некоторые проблемы с документами. Многие семейные ждут мая, чтобы дать детям возможность закончить текущий класс.

Думаю, к осени здесь никого не останется. Может, только «эйчары», которые будут нанимать людей и сразу отправлять в другие страны. Возможно, еще пару менеджеров, чтобы совсем не закрывать офис. Работы здесь почти не осталось.

— Нормальные проекты в Беларусь еще не скоро начнут приходить из-за репутационных и бизнес-рисков. Достаточно много коллег уже переехало, я сам в процессе, ‒ добавляет Евгений.

— Есть знакомые из других компаний, там ситуация похожая. Кто-то уехал, кто-то пытается еще посидеть, но все продумывают планы — как это сделать, — говорит еще один сотрудник.

— Все понимают, что вряд ли через 3-6 месяцев здесь вообще что-то останется от сферы, если активные военные действия не закончатся. Короче, программистов осталось на три дня, и эта шутка начинает становиться реальностью.

«Есть одноразовый бонус на релокейт: $1500 плюс еще по $500 на каждого члена семьи»

По словам собеседников, вариантов переезда для работников ЕРАМ много. Выбрать можно практически любую страну. Как ту, в которой есть офис компании, так и ту, в которой его нет. По словам программистов, все зависит от проекта.

— Есть страны для быстрой релокации: например, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция, ‒ объясняют сотрудники. — Также быстро перевозят в Польшу, Литву и Черногорию.

Кроме того сотрудников готовы перевозить в Азербайджан, Венгрию, Сербию, Болгарию. Из необычных стран — Вьетнам, Мексика, Колумбия и Индия.

— При желании говорят и о возможности релокации в Австралию, в Таиланд. Но это скорее единичные кейсы, ‒ добавляют работники.

Что касается условий, то помимо помощи в легализации, компания помогает с поиском жилья, оформлением медицинских страховок на семью, обустройством детей в детский сад, перевозкой вещей и так далее.

— Также есть одноразовый бонус на релакейт. Минимум $1 500 плюс еще по $500 на каждого члена семьи, — говорит программист. — Обещают, что зарплата будет пересмотрена после переоформления, согласно зарплате по рынку.

«Если смотреть на ситуацию с холодной головой, то сейчас везде в мире будет сложно»

Есть и те, кто пока не уезжает из-за детей, больных родственников или состояния здоровья. Но они говорят, что запасной план на всякий случай имеют.

— Я был тем, кто хотел быть до конца, максимальное время остаться здесь, чтобы хоть как-то влиять на ситуацию изнутри в лучшую сторону, — поясняет работник ЕРАМ.

‒ Похоже, сейчас даже такие, как я, понимают, что через 2-3 месяца можно остаться вообще без работы. Поэтому почти все сейчас либо выехали, либо на чемоданах.

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