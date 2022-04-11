Оккупанты на Черниговщине уничтожали сельхозтехнику

Оккупанты на Черниговщине уничтожали сельхозтехнику11
- 11.04.2022, 20:08
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Скот расстреливали из автоматов, делали шашлыки в церкви.
В селах Лукашовка и Ивановка, которые расположены у границ Чернигова, российские военные издевались над животными.
Об этом сообщают "Факты".
Фермер насчитал 110 убитых туш взрослых коров и телят. Оккупанты застрелили даже тельную корову, которая уже начала рожать.
Следует отметить, что именно с этой фермы с начала войны в Чернигов возили молоко для детей бесплатно.
"А сколько они еще поели, они делали сафари. Коровки и телята ходили по территории фермы, и они из автоматов расстреливали их, делали шашлыки в церкви", – рассказал мужчина.
Около полусотни домов оккупанты просто сравняли с землей. Сельскохозяйственную технику в селах они уничтожили и разграбили
Кроме того, военные РФ убили 12 мирных жителей. Их находили даже в храме, где россияне устроили штаб.