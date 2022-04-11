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Зеленский присвоил звание Герой Украины пяти воинам

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  • 11.04.2022, 23:11
  • 2,458
Зеленский присвоил звание Герой Украины пяти воинам

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти воинам за мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности государства, и верность военной присяге.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины присвоил звание Героя Украины с удостоенным ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Люташину (посмертно).

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