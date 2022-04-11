Зеленский присвоил звание Герой Украины пяти воинам

Зеленский присвоил звание Герой Украины пяти воинам1
- 11.04.2022, 23:11
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Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пяти воинам за мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности государства, и верность военной присяге.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Президент Украины присвоил звание Героя Украины с удостоенным ордена "Золотая Звезда" майору Андрею Люташину (посмертно).