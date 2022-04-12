Что происходит на главных фронтах войны в Украине? (онлайн) 1 12.04.2022, 7:47

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(Обновляется) Хроника 48-го дня сопротивления украинского народа.

ВСУ уже 48 дней останавливают путинских захватчиков. На территории Донецкой и Луганской областей украинскими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова. Идут бои за Мариуполь.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 48-го дня войны. Что происходило в Украине 11 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

8:36 Видео из Макарова под Киевом, где шли тяжелые бои за выход к Житомирской трассе.

8:35 Известный российский шоумен Максим Галкин не молчит о войне в Украине, он поделился щемящим рассказом девочки из Мариуполя. Первый раз он осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину в первый день войны.

8:27 Украинские десантники уничтожают оккупантов и их бронетехнику.

8:20 Британская разведка прогнозирует эскалацию военных действий оккупантов на Донбассе в ближайшие 2-3 недели.

8:15 Украинская ПВО за сутки уничтожила один самолет, два вертолета и четыре дрона врага.

8:10 Полицейская служба Европейского союза начала операцию по поиску активов российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции из-за войны в Украине.

8:01 Аэроразведка показала, как украинские бойцы уничтожают российских оккупантов.

8:00 В Николаевской области российские оккупанты хотели совершить диверсию. Они пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей. Однако ВСУ их уничтожили.

7:55 В России также началась рельсовая война?

7:52 Беженцы из Украины смогут работать и получить базовое социальное страхование в Израиле.

7:46 Химическое оружие россиян в Мариуполе: основатель полка «Азов» Андрей Белецкий заявляет, что атака произошла на завод «Азовсталь».

Три человека имеют признаки отравления боевым химическим веществом, но без катастрофических последствий, сообщил он.

7:43 Во Франции раскрыли тайную операцию российских спецслужб. Страна высылает шесть россиян, подозреваемых в шпионаже.

7:41 ВСУ разбили врага в Луганской области.

23:58 Новое обращение президента Украины Владимира Зеленского:

«Завершается 47-й день российско-украинской войны. Этого позорного вторжения, которое постепенно вычеркивает Россию из международных отношений. Делает ее с каждым днем все более токсичной. Теперь только вопрос времени, когда своими же действиями, своими же военными преступлениями российская армия заставит всех в мире отказаться от любых связей с российским государством».

23:55 The New York Times публикуют карту убийств мирных граждан в Буче, которую удалось составить благодаря журналистам, которые находились в Украине.

23:47 Владимир Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв и демобилизация ранее призванных срочников.

23:32 На Донбассе украинские военные успешно отбили 6 атак врага в течение суток, — ООС.

23:18 В Сети появилось видео с раненым кадыровцем.

23:07 Из-за войны против Украины финансовый конгломерат Франции Societe Generale прекращает работу в России и подписывает договор о продаже Росбанка и его российских страховых дочерних обществ.

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