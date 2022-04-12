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ВСУ уничтожили пошедших в атаку на их позиции ряженых оккупантов

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  • 12.04.2022, 7:45
  • 12,628
ВСУ уничтожили пошедших в атаку на их позиции ряженых оккупантов

Россияне для маскировки переоделись, но им это не помогло.

В Николаевской области российские оккупанты хотели совершить диверсию. Они пытались выдать себя за группу эвакуированных местных жителей.

Впрочем, получили достойный отпор от ВСУ. Об этом рассказали на фейсбук-странице Оперативного командования "Юг".

Россияне переоделись в гражданскую одежду и на трех автомобилях подъехали к позициям ВСУ в Николаевской области. Они выдавали себя за местных жителей, которые эвакуировались и заблудились.

Оккупанты попытались атаковать наших военных, но уже скоро им пришлось бежать с поля боя. Вернулось оттуда, к слову, на 5 захватчиков меньше.

Другой случай – в Киевской области

В начале марта россияне атаковали Барышевку Киевской области. Там врагу изрядно досталось от "черных запорожцев" и теробороны. Оккупанты бросились бежать – для этого переоделись в гражданское и украли у местных жителей машины. Впрочем, украинские защитники их догнали.

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