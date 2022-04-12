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Россия вывозит из Беларуси часть взрывчатых материалов

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  • 12.04.2022, 10:01
  • 12,816
Россия вывозит из Беларуси часть взрывчатых материалов

Поезда из Лунинца в Смоленск следуют каждые сутки.

Канал белорусских железнодорожников сообщает, что вчера в 21:00 в Барановичи из Лунинца прибыл эшелон под №960 ВМ (специальный-служебный поезд), на котором из Лунинца вывезли часть взрывчатых материалов.

Далее этот эшелон отправился в Оршу, а оттуда проследует на ЖД-станцию «Смоленск-Сортировочный».

По информации белорусских железнодорожников, такие поезда из Лунинца в Смоленск следуют почти каждые сутки.

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