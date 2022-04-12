В Беларуси спрогнозировали новый рост цен 2 12.04.2022, 10:30

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Новый виток инфляции.

По расчетам Белстата месячная инфляция в марте составила 6,05%. Это самый высокий показатель с ноября 2011 года, когда рост цен за месяц достиг 8,11%, сообщает сайт banki24.by.

Рост потребительских цен в Беларуси за 1 квартал составил 9,4%. Официальный прогноз по инфляции в 2022 году был равен 6% (декабрь к декабрю). Как видно, мартовская инфляция разом сделала этот прогноз неактуальным.

Инфляция в годовом выражении (март к марту) ускорилась до 15,9%. Это максимальный показатель с марта 2015 года (тогда было 16,2%).

Базовая инфляция в Беларуси за скользящий год (март к марту) составила 16,5% против 10% в феврале. Отдельно за март-2022 рост потребительских цен достиг 7,01%, за 1 квартал – 9,29%. Сравните: за весь 2020 год (декабрь к декабрю) базовая инфляция составила 7,1%, за 2021 год – 9,8%.

По свежему прогнозу от Всемирного банка среднегодовая инфляция в Беларуси в 2022 году составит 21,1%. Это значит, что аналитики Всемирного банка ждут дальнейшее увеличение годовых индексов роста цен.

7 апреля правительство РБ приняло постановление №214 «О регулировании цен». Согласно этому документу юрлицам и ИП, которые производят (ввозят) и (или) реализуют на внутренний рынок товары по перечням Совмина, предписано не допускать ежемесячное повышение цен в апреле-декабре 2022 года более чем на 1,2%.

Повышение цен на 1,2% допускается к цене на эти товары, которая сложилась на последний день предыдущего месяца, а в случае отсутствия товаров на эту дату – на предыдущую дату их реализации, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки. Таким образом, в теории за 9 месяцев товары по перечням могут подорожать еще на 11%.

Потенциально правительство допускает повышение цен на регулируемые товары и лекарства выше 1,2% за месяц. Однако это возможно только по согласованию с комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

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